Se enciende el Mundial con los dos encuentros que prometen hacer vibrar a los hinchas

La emoción del Mundial 2026 continúa este martes 7 de julio con los dos últimos encuentros de los octavos de final, jornada que definirá a los últimos clasificados a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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El primer compromiso enfrentará a la vigente campeona del mundo, Argentina, con Egipto. El partido se disputará desde las 12:00 del mediodía (hora de Bolivia) en el estadio de Atlanta, Estados Unidos, y será transmitido para el país a través de la señal de Red Uno.

La selección dirigida por Lionel Scaloni llega luego de superar un exigente duelo ante Cabo Verde, al que venció por 3-2 en tiempo suplementario, mientras que Egipto avanzó tras eliminar a Australia en una definición por penales.

Colombia luchará por avanzar

Más tarde, desde las 16:00 (hora boliviana), Colombia buscará su clasificación a cuartos de final cuando enfrente a Suiza en el estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

El conjunto cafetero, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, alcanzó esta instancia tras derrotar por 1-0 a Ghana, mientras que Suiza llega con confianza luego de imponerse por 2-0 sobre Argelia en la ronda anterior.

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán el próximo sábado 11 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que otorgará uno de los boletos a las semifinales del torneo.

Partidos de hoy (hora de Bolivia):

12:00 | Argentina vs. Egipto (Transmisión por Red Uno)

16:00 | Colombia vs. Suiza

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