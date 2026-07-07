Hassan alaba a Argentina, pero recuerda que Egipto ha competido de tú a tú con los grandes

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, recordó este lunes que Argentina, con quien se mide el martes en los octavos de final del Mundial, es la vigente campeona del mundo y que tiene "grandes jugadores", pero a su vez advirtió que su equipo le ha competido recientemente de tú a tú a equipos de peso como España, Bélgica o Brasil.

"Cuentan con grandes jugadores y tienen a una leyenda conocida por todos: Messi. Respetamos a todos sus jugadores y al equipo en su conjunto. Al fin y al cabo, esto es fútbol; no podemos subestimar al rival y a su vez tampoco podemos permitir que pensamientos negativos afecten nuestro rendimiento", explicó en rueda de prensa Hassan en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, donde el martes se ven las caras ambos planteles a las 12.00 hora local (16.00 GMT).

"Si preguntamos a la gente cuál es su pronóstico para el marcador de mañana, probablemente todos apostarían por una victoria de Argentina. Desde nuestra perspectiva, sabemos que no será un partido sencillo y que no pondremos las cosas fáciles al rival. Llevaremos nuestra ambición al límite para brindar alegría a nuestra nación y a nuestros aficionados", apostilló.

El técnico egipcio aseguró que lleva dos años y medio trabajando con sus jugadores y preparándolos para imponer "un estilo de juego propio en el campo", independientemente "del color de la camiseta del rival, de su nombre o de su 'ránking' FIFA".

"Con todo el respeto, como ya he dicho, hacia todos los oponentes; vieron cómo rendimos en los amistosos contra Brasil y España, y nos vieron jugar aquí contra Bélgica de manera similar", argumentó a continuación el preparador, haciendo referencia al empate a 0 con España de marzo, a la ajustada derrota por 2-1 ante la Canarinha antes del arranque del torneo y al 1-1 que 'Los faraones' cosecharon ante los belgas en el debut mundialista.

"Es una gran oportunidad para demostrarnos de qué somos capaces, para reivindicar el nivel del fútbol egipcio y africano, y para confirmar una vez más que pertenecemos a la élite internacional", añadió Hassan, que afirmó que "el fútbol egipcio merece este logro" y que está convencido de que su selección "también merece estar aquí".

El seleccionador del equipo africano no reveló nada sobre el estado físico de los jugadores que son duda para el enfrentamiento de mañana ante la Albiceleste, entre los que se incluye el capitán y jugador estrella, Mohammed Salah, que arrastraba molestias en los isquiotibiales tras el tercer partido de la fase de grupos, pero que jugó los 120 minutos que su equipo disputó en los dieciseisavos de final ante Australia.

También se desconoce la disponibilidad del central Mohamed Abdelmonem y el lateral izquierdo Ahmed Fattouhm, que ya se perdieron el encuentro ante los 'Socceroos' por molestias físicas.

El exentrenador del Zamalek egipcio y también delantero de 'Los faraones' entre los ochenta y la primera década de este siglo también concedió que los días transcurridos entre el largo partido de dieciseisavos del pasado viernes -en el que Egipto se acabó imponiendo a Australia en los penaltis- se antojan "escasos".

Hassan también recordó que la intensa lluvia caída el domingo en Marietta, la localidad a las afueras de Atlanta donde está entrenando su equipo, les obligó a interrumpir su sesión de preparación.

"Aun así, logramos entrenar ayer entre 45 y 50 minutos sobre el terreno de juego y, por supuesto, realizamos trabajo teórico fuera de la cancha para analizar los aspectos clave del rival y sus partidos", destacó.

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