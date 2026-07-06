¿Quién acompañará a Messi? La gran duda de Scaloni ante Egipto

Lionel Scaloni aún no tiene definido el once titular para medirse con Egipto. Las principales incógnitas pasan por el lateral izquierdo, donde deberá decidir entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico, y por el acompañante de Messi en el ataque, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como opciones. Este último todavía no ha sido titular en la presente Copa del Mundo.

Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial desde las 12:00 (hora de Bolivia), en el Atlanta Stadium.

Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero. Nahuel Molina ocupará el lateral derecho y la zaga central estará conformada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez. La única duda en defensa está en el lateral izquierdo, donde Scaloni debe elegir entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

En el mediocampo, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul tienen asegurado su lugar. La otra incógnita es si Leandro Paredes o Nicolás González ingresarán en reemplazo de Thiago Almada.

En la delantera, además de Lionel Messi, el seleccionador aún debe resolver si apostará por Lautaro Martínez o por Julián Álvarez.

Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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