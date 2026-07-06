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¿Quién acompañará a Messi? La gran duda de Scaloni ante Egipto

El estratega deberá definir quién ocupará el lateral izquierdo y quién acompañará a Lionel Messi en la delantera para enfrentar a Egipto este martes, por los octavos de final de la Copa del Mundo.

Martin Suarez Vargas

06/07/2026 18:52

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Foto: EFE.
Estados Unidos.

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Lionel Scaloni aún no tiene definido el once titular para medirse con Egipto. Las principales incógnitas pasan por el lateral izquierdo, donde deberá decidir entre Facundo Medina y Nicolás Tagliafico, y por el acompañante de Messi en el ataque, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez como opciones. Este último todavía no ha sido titular en la presente Copa del Mundo.

Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial desde las 12:00 (hora de Bolivia), en el Atlanta Stadium.

Emiliano "Dibu" Martínez será el arquero. Nahuel Molina ocupará el lateral derecho y la zaga central estará conformada por Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez. La única duda en defensa está en el lateral izquierdo, donde Scaloni debe elegir entre Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

En el mediocampo, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul tienen asegurado su lugar. La otra incógnita es si Leandro Paredes o Nicolás González ingresarán en reemplazo de Thiago Almada.

En la delantera, además de Lionel Messi, el seleccionador aún debe resolver si apostará por Lautaro Martínez o por Julián Álvarez.

Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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