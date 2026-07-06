¡Sobre el final! Portugal cae ante España y Cristiano Ronaldo queda fuera del Mundial (0-1)

España se impuso por la mínima ante Portugal en octavos de final y aseguró su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.
06/07/2026 14:40
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En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, España dio el golpe y se quedó con la victoria por 1-0 en el estadio Dallas. Mikel Merino (45' 2T) convirtió para la selección de España.
El desempeño Mikel Merino lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de España metió 1 gol y efectuó 5 pases correctos.
Rodri también jugó un buen partido. El volante de España efectuó 88 pases correctos.
El estratega de Portugal, Roberto Martínez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Diogo Costa en el arco; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la línea defensiva; Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix en el medio; y Cristiano Ronaldo en el ataque.
Por su parte, los elegidos por Luis de la Fuente salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal en la delantera.
Anthony Taylor fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Dallas.
Tras este resultado, España aseguró su lugar en Cuartos de Final del torneo y dejó afuera a Portugal.
Cambios en Portugal
Amonestados en Portugal:
Cambios en España
Amonestado en España:
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