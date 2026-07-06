¡Sobre el final! Portugal cae ante España y Cristiano Ronaldo queda fuera del Mundial (0-1)

En una nueva jornada de la Copa Mundial de la FIFA, España dio el golpe y se quedó con la victoria por 1-0 en el estadio Dallas. Mikel Merino (45' 2T) convirtió para la selección de España.

El desempeño Mikel Merino lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de España metió 1 gol y efectuó 5 pases correctos.

Rodri también jugó un buen partido. El volante de España efectuó 88 pases correctos.

El estratega de Portugal, Roberto Martí­nez, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Diogo Costa en el arco; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en la línea defensiva; Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix en el medio; y Cristiano Ronaldo en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Luis de la Fuente salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Unai Simón bajo los tres palos; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena en la mitad de cancha; y Mikel Oyarzábal en la delantera.

Anthony Taylor fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Dallas.

Tras este resultado, España aseguró su lugar en Cuartos de Final del torneo y dejó afuera a Portugal.

Cambios en Portugal

55' 2T - Salió Nuno Mendes por Nélson Semedo

70' 2T - Salieron João Félix por Rafael Leão y João Cancelo por Diogo Dalot

82' 2T - Salieron Pedro Neto por Francisco Conceição y Vitinha por Bernardo Silva

Amonestados en Portugal:

43' 2T Bernardo Silva (Conducta antideportiva) y 48' 2T Renato Veiga (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en España

74' 2T - Salió Álex Baena por Ferran Torres

84' 2T - Salieron Pedri por Fabián Ruiz y Dani Olmo por Mikel Merino

96' 2T - Salió Mikel Oyarzábal por Borja Iglesias

Amonestado en España:

53' 2T Ferran Torres (Conducta antideportiva)

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