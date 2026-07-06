¡Insólito! Jugador inglés se fracturó el brazo festejando la clasificación de su selección

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una noticia inesperada. Jordan Henderson sufrió una lesión durante los festejos posteriores a la victoria por 3-2 sobre México y podría perderse el resto de la Copa del Mundo.

Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Azteca, el plantel inglés se acercó a la tribuna para celebrar con sus aficionados. En medio de los cánticos y la euforia, el mediocampista intentó saltar una valla publicitaria, perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, golpeándose la muñeca.

El futbolista tuvo que ser inmovilizado y retirado en camilla antes de ser trasladado a un centro médico para someterse a estudios. La situación encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Inglaterra, que ahora espera el diagnóstico definitivo.

Tras el partido, el seleccionador Thomas Tuchel reconoció que el panorama no es alentador. Además, medios ingleses informaron que Henderson podría haber sufrido una fractura en el brazo izquierdo, una lesión que, de confirmarse, lo dejaría al margen de lo que resta del Mundial 2026.

La inesperada baja representaría un duro golpe para Inglaterra, que ya se enfoca en su próximo desafío con la ilusión de seguir avanzando en la lucha por el título mundial.

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