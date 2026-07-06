¿Portugal o España? Así votaron los hinchas en el pronóstico de Red Uno

La previa del partido entre Portugal y España también se vivió en las plataformas digitales de Red Uno, donde los hinchas participaron de una dinámica interactiva de pronóstico para intentar adivinar el resultado del encuentro.

La mecánica consistía en pausar el video en cualquier momento, capturar la imagen y compartirla en los comentarios, revelando así el posible marcador del compromiso de octavos de final del Mundial 2026.

Las respuestas no tardaron en llegar y los aficionados dejaron sus predicciones sobre el resultado del esperado duelo. Algunos se inclinaron por una victoria de Portugal, como el usuario Emanuel Poma, quien pronosticó un 2-1 a favor del conjunto luso. Otros, como Ximena Chv y David Guerra Nina, apostaron por un empate que se definiría en la tanda de penales.

También hubo quienes dieron como ganador a Portugal con mayor claridad. Jamil López y Yery Tovar Medina coincidieron en un 3-1 para los lusos, mientras que Telka Estela Málaga arriesgó un contundente 5-0 a favor de Portugal. Por su parte, Gtzita Peñaranda Cardozo se inclinó por un 1-0 también para Portugal.

La participación de los hinchas reflejó la expectativa que genera este tipo de encuentros, donde la pasión no solo se vive en la cancha, sino también en las redes sociales, convirtiendo la previa del partido en una experiencia interactiva entre el público y la transmisión.

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