¡Atención! Red Uno transmitirá el Mundial completo en TV, TikTok y YouTube

Red Uno amplía su cobertura del Mundial 2026 y suma nuevas opciones para que los aficionados no se pierdan ningún encuentro. A partir de ahora, los partidos de la Copa del Mundo también podrán seguirse de manera íntegra a través la TV y de las cuentas oficiales de TikTok y YouTube de la red televisiva.

Esta nueva alternativa ya está activa y podrás seguir el esperado duelo entre Portugal y España a las 15:00 horas, correspondiente a los octavos de final del torneo. Además de su transmisión por la señal abierta y el portal reduno.com.bo, el compromiso estará disponible en ambas plataformas digitales.

Con esta iniciativa, los seguidores del fútbol tendrán más formas de disfrutar de los encuentros del Mundial, ya sea desde un televisor, una computadora, una tableta o un teléfono celular, accediendo a la transmisión desde cualquier lugar con conexión a internet.

La incorporación de TikTok y YouTube como nuevas ventanas de emisión fortalece la oferta digital de Red Uno y facilita que los hinchas sigan la emoción de la Copa del Mundo a través de los canales que utilizan a diario.

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