¡Hay triple empate! Haaland alcanza a Messi y Mbappé en la cima de los goleadores del Mundial

La carrera por ser el goleador del Mundial 2026 se encuentra más disputada que nunca. Erling Haaland se sumó al liderato de la tabla de goleadores después de marcar dos tantos en la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final, alcanzando los siete goles, la misma cifra que registran Lionel Messi y Kylian Mbappé y que la continúan Harry Kane y Dembélé.

El capitán de Argentina construyó su cuenta goleadora con un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y un tanto en cada uno de los encuentros contra Jordania y Cabo Verde. Gracias a esa producción, el astro argentino se mantiene entre los máximos artilleros del certamen.

Por su parte, Kylian Mbappé también acumula siete anotaciones. El delantero francés convirtió dos goles frente a Senegal, otros dos contra Irak, un doblete ante Suecia y cerró su cuenta con un tanto de penal frente a Paraguay en los octavos de final.

La irrupción de Haaland terminó por igualar la clasificación. El atacante noruego abrió su camino con dos goles frente a Irak, luego marcó un doblete contra Senegal, anotó uno ante Costa de Marfil y completó su cosecha con dos tantos frente a Brasil, resultado que clasificó a Noruega a los cuartos de final.

De cerca también se suman Harry Kane de Inglaterra con 6 goles y Ousmane Dembélé de Francia con 4 tantos.

Aunque los tres futbolistas comparten el primer lugar con siete conquistas, la definición del máximo goleador del Mundial sigue completamente abierta. Con varias fases por disputarse y los tres delanteros aún en competencia, la pelea por el Botín de Oro promete mantenerse hasta las instancias decisivas del torneo.

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