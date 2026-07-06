La etapa de Javier Aguirre como director técnico de la selección de México llegó a su fin tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El propio estratega confirmó su salida durante la conferencia de prensa posterior al encuentro y reveló que Rafael Márquez será quien tome las riendas del combinado nacional.

Aguirre explicó que su salida ya estaba contemplada desde que inició este proceso y aseguró que se marcha con tristeza por no haber podido avanzar más en la Copa del Mundo. Sin embargo, destacó el compromiso de sus dirigidos y pidió que las críticas recaigan sobre él como entrenador. Además, expresó su confianza en que Márquez encontrará una base sólida para continuar el proyecto con miras al Mundial de 2030.

El técnico mexicano también señaló que la derrota se definió por errores puntuales y lamentó no haber podido brindar una mayor alegría a la afición. Antes de abandonar el cargo, adelantó que su prioridad era despedirse y agradecer personalmente a cada uno de los futbolistas por el esfuerzo realizado durante la competencia.

“Me voy triste en lo personal porque creo que esta familia, estos jugadores, podían haber hecho algo más. Nos equivocamos en dos acciones puntuales y me da pena por los chavos. Sí, sí, después no sé. Realmente, ahora mismo no tengo idea”, respondió Aguirre a los medios de comunicación de México.

Con esta salida concluye el tercer ciclo mundialista de Aguirre al frente de México. Anteriormente dirigió al equipo en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, alcanzando en ambas ocasiones los octavos de final. Ahora, el relevo quedará en manos de Rafael Márquez, quien se desempeñaba como asistente técnico y será el encargado de liderar el nuevo proceso del seleccionado mexicano.

Mira la programación en Red Uno Play