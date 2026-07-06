Este fin de semana se dieron a conocer los nuevos ganadores del Tinkazo de Red Uno de Bolivia, una iniciativa que volvió a premiar la participación de sus seguidores en distintas regiones del país.

Entre los afortunados figura Armando, quien se llevó la Copa oficial del Mundial y cuyo premio fue enviado hasta la ciudad de La Paz. Desde Cochabamba, Armandex también celebró al ganar dos balones oficiales del torneo.

En Santa Cruz, CM7PUNK resultó ganador de un microondas además de un balón de fútbol, mientras que María Antonia Rea Botello también fue parte de la lista de premiados.

Otro de los ganadores destacados fue Juanchi, igualmente de Santa Cruz, quien se adjudicó una torre de sonido junto a un balón oficial de la Copa del Mundo.

De esta manera, el Tinkazo de Red Uno volvió a repartir premios entre sus participantes, generando alegría en diferentes ciudades del país y dejando la expectativa abierta para los próximos sorteos.

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