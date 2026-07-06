🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno el duelo Portugal Vs España

El equipo de Luis de la Fuente llega con la ilusión de meterse entre los ocho mejores por primera vez desde su histórico título en 2010. Del otro lado, los de Roberto Martínez buscan dar otro paso hacia la conquista de la Copa del Mundo, trofeo que falta en su historial.

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España confirmó su condición de candidata con una contundente victoria por 3-0 sobre Austria en octavos de final. Con un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol de Pedro Porro, los actuales campeones de Europa firmaron su actuación más convincente del certamen y llegan en un gran momento al clásico ibérico.

La Roja intentará alcanzar los cuartos de final por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que conquistó su única Copa del Mundo. Desde entonces, fue eliminada en octavos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022. Su otro mejor resultado histórico continúa siendo el cuarto puesto logrado en Brasil 1950.

Portugal, en tanto, selló su clasificación tras imponerse por 2-1 a Croacia en un duelo de máxima tensión. Los balcánicos golpearon primero con un tanto de Ivan Perisic, pero Cristiano Ronaldo igualó de penal y Gonçalo Ramos marcó el gol de la victoria. En la última jugada, el VAR anuló el empate croata por fuera de juego, permitiendo a los lusitanos avanzar de ronda.

La selección portuguesa busca seguir haciendo historia en un torneo en el que nunca logró levantar el trofeo. Sus mejores actuaciones mundialistas fueron el tercer puesto en Inglaterra 1966 y el cuarto lugar en Alemania 2006, por lo que una clasificación a cuartos la dejaría a tres partidos de igualar sus campañas más destacadas.

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