“Fue mi último Mundial”, la frase de Cristiano tras la eliminación

Cristiano Ronaldo confirmó que no volverá a disputar una Copa del Mundo, luego de la eliminación de Portugal, y aseguró que se va con la conciencia tranquila.

Cristiano Ronaldo confirmó que el Mundial disputado con Portugal fue el último de su carrera, tras la eliminación de la selección portuguesa. El futbolista reconoció que atraviesa un momento de tristeza por la forma en la que terminó su participación, aunque aseguró que entregó todo en la competencia.

La declaración marca el cierre de una etapa histórica para el delantero portugués, quien durante varios años fue el principal referente de su selección en torneos internacionales.

“Fue mi último Mundial”

Tras la eliminación, Ronaldo fue claro al referirse a su futuro en la Copa del Mundo y dejó una frase que resume el final de su ciclo mundialista.

“La verdad que fue mi último Mundial, sí”, afirmó el jugador portugués.

El futbolista señaló que todavía tendrá tiempo para analizar lo que viene en su carrera y que no tomará decisiones apresuradas en medio del dolor por la eliminación.

Se va con la conciencia tranquila

Cristiano sostuvo que, pese a la tristeza por quedar fuera del torneo, se marcha tranquilo porque considera que dio su mejor esfuerzo con la camiseta de Portugal.

“Di todo, di mi mejor y salgo de conciencia tranquila”, expresó.

El delantero también remarcó que el fútbol tiene momentos de victoria y derrota, por lo que ahora le corresponde aceptar el resultado y continuar.

Pensará su futuro con calma

Ronaldo indicó que primero buscará estar con su familia antes de tomar una decisión sobre sus próximos pasos deportivos.

“Tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente y seguir la vida”, señaló.

Con esa declaración, el portugués evitó adelantar definiciones inmediatas sobre su futuro, aunque dejó confirmado que su etapa en los Mundiales llegó a su fin.

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