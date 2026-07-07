Sigue el minuto a minuto: EEUU cae ante Bélgica en el segundo tiempo (1-4)

Estados Unidos intentará aprovechar el impulso de jugar como local para seguir haciendo historia, mientras que Bélgica buscará reafirmar su condición de candidata y acercarse, una vez más, al gran objetivo que todavía le falta conquistar: la Copa del Mundo.

Sigue aqui el minuto a minuto del partido:

Estados Unidos regresa a los octavos de final, una instancia que le fue esquiva en tres de sus últimas cuatro participaciones (sin contar Rusia 2018, certamen al que no logró clasificarse).

Del otro lado estará el equipo dirigido por Rudi García, que viene de protagonizar una batalla épica en los 16vos: remontó un 0-2 ante Senegal y selló su clasificación con un agónico penal en el último minuto de la prórroga.

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