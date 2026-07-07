Argentina va por los cuartos ante Egipto: Scaloni evalúa tres cambios en el once

La Selección argentina vuelve a escena en el Mundial 2026 con una misión clara: vencer a Egipto y meterse entre los ocho mejores del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrenta este martes a los “Faraones” en el Estadio Atlanta, en un cruce de octavos de final que promete tensión, ritmo y máxima expectativa. El partido está programado para las 12:00 en Atlanta y Bolivia, 13:00 en Buenos Aires y 19:00 en El Cairo.

La Albiceleste llega a esta instancia luego de superar a Cabo Verde en el alargue, en un partido que exigió carácter, paciencia y respuesta física. Scaloni, en la previa, remarcó que en este Mundial no hay favoritos claros y que las potencias tradicionales también están sufriendo para avanzar.

Scaloni piensa en tres cambios

Para este nuevo desafío, el entrenador argentino analiza realizar tres modificaciones respecto al equipo que eliminó a Cabo Verde.

La primera variante estaría en la defensa: Nicolás Tagliafico ingresaría en lugar de Facundo Medina para ocupar el lateral izquierdo.

En el mediocampo, Leandro Paredes volvería a la titularidad en reemplazo de Thiago Almada, con la intención de darle mayor equilibrio, salida y manejo de tiempos al equipo.

En ataque, Julián Álvarez ocuparía el lugar de Lautaro Martínez para acompañar a Lionel Messi, buscando más movilidad, presión alta y profundidad ofensiva.

Foto EFE.

Otro rival africano en el camino

Egipto será un nuevo desafío africano para Argentina en esta Copa del Mundo, después de haberse cruzado con Argelia y Cabo Verde en su camino mundialista.

El equipo egipcio llega motivado tras eliminar a Australia por penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Con Mohamed Salah como gran figura y referente, los “Faraones” buscarán dar uno de los golpes más importantes del torneo ante la vigente campeona del mundo.

Historial favorable para Argentina

Aunque nunca se enfrentaron en una Copa del Mundo de mayores, el historial entre ambas selecciones favorece a la Albiceleste.

El único antecedente entre seleccionados mayores fue un amistoso disputado en 2008 en El Cairo, donde Argentina ganó 2-0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

Ese dato alimenta la confianza, aunque en una llave de eliminación directa el pasado pesa menos que los 90 minutos que se juegan en Atlanta.

Messi y Salah, duelo de líderes

El partido también tendrá un atractivo especial: Lionel Messi y Mohamed Salah frente a frente.

Messi lidera a una Argentina que busca defender su corona y seguir avanzando hacia otra final mundialista. Salah, por su parte, intenta llevar a Egipto a una instancia histórica y sostener vivo el sueño de una selección que quiere romper pronósticos.

Para Argentina, la clave estará en imponer condiciones desde el inicio, evitar pérdidas en salida y aprovechar la jerarquía de sus figuras. Para Egipto, resistir, cortar circuitos y apostar por la velocidad de Salah puede ser el camino para incomodar a la campeona.

Foto EFE.

Un lugar en cuartos está en juego

El ganador de Argentina vs Egipto avanzará a los cuartos de final, donde se cruzará con el vencedor del duelo entre Suiza y Colombia.

La expectativa es enorme. Argentina llega con el peso de la historia y la obligación emocional de seguir peleando por el título, mientras Egipto aparece como un rival peligroso, con menos presión y mucho por ganar.

Scaloni mueve piezas, Messi vuelve a estar en el centro de la escena y la Albiceleste va por otro paso decisivo en el Mundial.

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