¡Adiós al sueño mundialista! Los tres anfitriones cayeron en octavos

El sueño de celebrar el título en casa terminó antes de lo esperado para Canadá, México y Estados Unidos. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, un torneo organizado por tres países anfitriones vio cómo todos sus locales quedaron fuera de competencia en la misma instancia: los octavos de final.

Canadá, Estados Unidos y México llegaban al Mundial 2026 con la ilusión de hacer historia frente a su público y levantar el trofeo el próximo 19 de julio. La esperanza se mantuvo viva luego de que los tres equipos lograran superar la fase previa y avanzar entre los mejores 16 de la competición.

Sin embargo, el camino hacia la gloria se fue cerrando uno por uno ante rivales de gran jerarquía.

El primero en despedirse fue Canadá. La selección norteamericana cayó ante Marruecos por 3-0 en un partido donde el conjunto africano mostró superioridad y selló su clasificación a los cuartos de final, dejando a los locales sin la posibilidad de continuar con el sueño mundialista.

Luego llegó el turno de México. El histórico Estadio Azteca fue escenario de la eliminación del Tri, que perdió 3-2 frente a Inglaterra. Los ingleses hicieron valer la experiencia de sus figuras, entre ellas Jude Bellingham y Harry Kane, para avanzar en el torneo y dejar fuera a otro de los anfitriones.

La última esperanza estaba depositada en Estados Unidos, pero también terminó en frustración. Bélgica goleó 4-1 al equipo dirigido por Mauricio Pochettino en Seattle, en una actuación contundente que permitió a los europeos avanzar a la siguiente ronda y dejó al conjunto local fuera de la competición.

Así, en apenas tres días consecutivos, Canadá, México y Estados Unidos quedaron eliminados del Mundial que organizan, marcando un hecho inédito en la historia del torneo: los tres países anfitriones no pudieron alcanzar los cuartos de final.

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