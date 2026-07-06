¿Adiós a YouTube y Twitch? Elon Musk lanza "Live Studio" en X para hacer ganar miles de dólares a los creadores

Elon Musk va con todo por el mercado del video en directo. En un movimiento estratégico para competir de forma directa con gigantes como YouTube, Twitch y TikTok, la red social X (antes Twitter) prepara el lanzamiento de Live Studio, una nueva y ambiciosa herramienta diseñada específicamente para que los creadores de contenido profesional realicen transmisiones en vivo y, sobre todo, generen millonarios ingresos.

Aunque la compañía aún no ha fijado una fecha de lanzamiento global, se confirmó que la función ya se encuentra en fase de pruebas. El objetivo es claro: transformar a X en el nuevo epicentro del streaming mundial.

Un centro de control profesional para los "Directos X"

Live Studio no será una simple opción para encender la cámara del celular; estará integrada dentro del ecosistema Creator Studio y ofrecerá un panel técnico avanzado muy similar al de las plataformas de transmisión consolidadas, según publica Infobae.

Entre las características principales que incluirá se encuentran:

Configuración avanzada: Herramientas para calibrar los aspectos técnicos antes de salir al aire.

Monitoreo en tiempo real: Paneles con estadísticas e indicadores sobre el desempeño del directo y el comportamiento de la audiencia.

Soporte externo: Capacidad para conectar programas especializados de transmisión (como OBS o similares), algo clave para los streamers profesionales y gamers .

Moderación activa: Herramientas avanzadas para administrar el chat en vivo mientras la emisión está en curso.

Hasta el momento, X no ha especificado si toda esta suite de herramientas estará disponible en dispositivos móviles o si requerirá obligatoriamente el uso de una computadora para explotar su máximo potencial.

Así se ganará dinero: Publicidad y un fondo de $1.000.000

El verdadero gancho de Musk para "robarse" a los creadores de otras plataformas es la promesa de una monetización agresiva. Según explicó el especialista Nikita Bier, el modelo de negocio se sostendrá bajo dos pilares:

El Fondo de Creadores: X anunció la creación de un pozo inicial de un millón de dólares destinado a premiar e incentivar a los usuarios que logren construir las comunidades más activas y audiencias estables.

Anuncios en vivo: Los creadores podrán generar ingresos estables mediante la incorporación de publicidad directa durante sus emisiones, emulando el exitoso sistema de reparto de YouTube.

Los criterios exactos de elegibilidad y las métricas para la distribución de este fondo económico se revelarán en las próximas semanas.

Exclusivo para suscriptores Premium

La nueva mina de oro de X tendrá un filtro importante. La compañía de Elon Musk confirmó que Live Studio estará limitado exclusivamente a cuentas verificadas o usuarios con suscripción Premium.

Con esta restricción, la empresa busca un doble propósito: por un lado, dar un valor agregado de peso a su servicio de pago y, por el otro, frenar el uso indebido de los directos, reduciendo la proliferación de cuentas falsas, bots o transmisiones de contenido pirata.

Las dudas: ¿Qué pasará con la moderación?

A pesar del entusiasmo, el anuncio deja flotando varias interrogantes en la comunidad digital. X ha adoptado una política de moderación de contenido mucho más flexible y distendida desde que Musk tomó el control, lo que genera dudas sobre cuáles serán los límites en las transmisiones en vivo.

La empresa aún no ha detallado si existirán categorías prohibidas, qué mecanismos de supervisión automática o humana se aplicarán en tiempo real, ni cuáles serán las sanciones en caso de que un creador infrinja las normas comunitarias durante un directo.

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