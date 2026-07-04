WhatsApp incorpora una función que permite silenciar las llamadas de números desconocidos, una herramienta pensada para reducir interrupciones y proteger a los usuarios frente a posibles intentos de fraude o spam.

La opción no bloquea las llamadas por completo, pero evita que el teléfono suene cuando alguien que no está registrado en la agenda intenta comunicarse. Aun así, las llamadas seguirán apareciendo en el historial de la aplicación.

¿Cómo activar la función?

Para habilitar esta herramienta solo debe seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp .

Ingresar a Ajustes .

Seleccionar Privacidad .

Entrar en Llamadas .

Activar la opción "Silenciar las llamadas de números desconocidos".

Una vez configurada, las llamadas dejarán de interrumpir al usuario, aunque WhatsApp seguirá registrando la actividad para que pueda revisarla cuando lo desee.

¿Qué sucede después?

Al activar esta opción, la aplicación mantiene un registro de todas las llamadas recibidas. En la práctica, ocurre lo siguiente:

El teléfono no sonará cuando llame un número desconocido.

La llamada quedará registrada en la pestaña de llamadas.

El usuario recibirá una notificación silenciosa .

Podrá decidir posteriormente si devuelve la llamada o bloquea ese número.

Además de esta función, los especialistas recomiendan reforzar la seguridad de la cuenta con otras medidas de protección.

Recomendaciones para evitar estafas

Entre las principales sugerencias se encuentran:

Activar la verificación en dos pasos .

No compartir el PIN ni el código de verificación.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta.

Evitar abrir enlaces enviados por desconocidos.

No proporcionar información bancaria o contraseñas mediante mensajes.

Los expertos advierten que muchas estafas comienzan con una simple llamada o mensaje de un número desconocido.

Modalidades de fraude más comunes

Entre los engaños más frecuentes que circulan por WhatsApp figuran:

Falsas ofertas de empleo .

Suplantación de identidad de familiares o empresas.

Promesas de inversiones con altas ganancias .

Mensajes sobre premios inexistentes o solicitudes de dinero.

Por ello, antes de responder una llamada o compartir información personal, se recomienda verificar siempre la identidad de quien intenta establecer contacto.

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