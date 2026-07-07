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Antes de salir de casa, revise el pronóstico del clima para este martes

La temporada fría continuará este martes con bajas temperaturas en algunas regiones del occidente, mientras que el oriente mantendrá un ambiente cálido y sin probabilidades de lluvias.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

07/07/2026 8:06

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El frío continúa: conozca el pronóstico del Senamhi para este martes. Foto: imagen referencial.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 7 de julio una jornada con bajas temperaturas en el occidente, ambiente templado en los valles y condiciones más cálidas en el oriente del país.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos nublados y temperaturas bajo cero.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando temperaturas que estarán entre 6°C y 17°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -2°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 15°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -3°C y 16°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada con cielos un poco nubosos en su mayoría y temperaturas que se mantienen templadas.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 29°C.

Sucre tendrá cielos despejados, alcanzando valores entre 5°C y 25°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá cielos despejados y temperaturas que irán de los 4°C a los 26°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada con cielos poco nubosos que mantiene temperaturas cálidas.

Santa Cruz tendrá una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas entre 11°C y 21°C.

Trinidad prevé cielos despejados, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C y sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos poco nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 18°C y 33°C.

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