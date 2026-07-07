Antes de salir de casa, revise el pronóstico del clima para este martes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este martes 7 de julio una jornada con bajas temperaturas en el occidente, ambiente templado en los valles y condiciones más cálidas en el oriente del país.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos nublados y temperaturas bajo cero.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando temperaturas que estarán entre 6°C y 17°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -2°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá cielos despejados, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 15°C.

Potosí presentará cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre -3°C y 16°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada con cielos un poco nubosos en su mayoría y temperaturas que se mantienen templadas.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 29°C.

Sucre tendrá cielos despejados, alcanzando valores entre 5°C y 25°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá cielos despejados y temperaturas que irán de los 4°C a los 26°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada con cielos poco nubosos que mantiene temperaturas cálidas.

Santa Cruz tendrá una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas entre 11°C y 21°C.

Trinidad prevé cielos despejados, con una mínima de 15°C y una máxima de 25°C y sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos poco nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 18°C y 33°C.

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