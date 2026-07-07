La Paz festeja su mes aniversario con la Feria del Plato Paceño en el Mercado Lanza

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Ciudad Productiva, realizará hoy el Festival del Plato Paceño, una actividad que reunirá a productores, cocineras tradicionales y vecinos para rendir homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía local.

Plato típico de la Ciudad Maravilla

El evento comenzará a las 12:00 y se desarrollará en las inmediaciones del Mercado Lanza, sobre la avenida Pérez Velasco y calle Figueroa, donde los asistentes podrán degustar el auténtico plato paceño preparado por las tradicionales caseritas.

La actividad busca promover el consumo de productos locales, fortalecer el trabajo de las comerciantes y preservar una de las recetas más representativas de la identidad culinaria del departamento.

El plato paceño, elaborado con choclo, haba, papa, queso y carne, forma parte de las tradiciones gastronómicas más importantes de La Paz y es protagonista de las celebraciones del mes aniversario del departamento.

Tradición del Occidente

Desde la Alcaldía invitaron a la población a asistir en familia y disfrutar de una jornada dedicada a la cultura, el sabor y las costumbres paceñas.

El festival forma parte de las actividades programadas por el municipio durante julio para revalorizar la gastronomía tradicional y consolidar a La Paz como un referente culinario del país.

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