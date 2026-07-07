Presidente Paz anunciará plan de inversión para La Paz, anticipa ministro Zamora

“La línea del presidente Rodrigo Paz es hacer territorio”, remarcó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, respecto a que el mandatario anunciará un plan de inversión para obras en La Paz por su aniversario del 16 de julio.

Dijo que invierten al menos un 40% del monto destinado a proyectos que tiene dispuestos el Gobierno Nacional. “Vamos a estar en cada departamento, el presidente estuvo en Cochabamba y lanzó un gran paquete de inversiones; estuvo en Tarija y ahora vamos a estar enfocados este mes en La Paz, que realmente se merece mucho”, afirmó el ministro Zamora.

Recordó que la región paceña fue una de las más perjudicadas por los más de 50 días de bloqueos de vías. “Plan La Paz, ya estamos trabajando y vamos a lanzar qué proyectos se inauguran, cuáles avanzan y los proyectos nuevos”, detalló el titular de Obras Públicas en conferencia de prensa.

La semana pasada, en la sesión de honor por el 452 aniversario de la fundación tarijeña, el Gobierno Nacional informó que proyecta destinar Bs 3.000 millones para Tarija durante los próximos dos años. En esa línea, el ministro Zamora fue parte de esos actos conmemorativos y sostuvo: “El Presidente va a ser la persona a cargo de informar qué monto de inversión hay en La Paz”.

Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

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