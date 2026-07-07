Viceministro anuncia acciones contra avasallamientos en Santa Rita

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, anunció que el Gobierno ejecutará una acción conjunta entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para enfrentar los recientes hechos de avasallamiento denunciados en el predio Santa Rita.

La autoridad informó que, tras una reunión con los propietarios afectados y otras autoridades, se determinó coordinar una intervención destinada a restablecer el orden y garantizar el respeto a la propiedad privada.

Paredes explicó que la operación contará con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, representantes del sector agropecuario y los propietarios de los predios afectados, con el objetivo de erradicar este tipo de hechos.

Asimismo, anunció que se desarrollará una reunión en la ciudad de La Paz entre los ministros de Gobierno y de Defensa para organizar y planificar la intervención conjunta.

"Vamos a actuar respetando los derechos de todos, pero ellos tienen que entender que la propiedad privada se respeta y que sus derechos concluyen donde empiezan los derechos de otras personas", afirmó Paredes.

La denuncia de la propietaria del predio Santa Rita señala el presunto reingreso de personas avasalladoras a sus tierras, situación que motivó la respuesta de las autoridades nacionales y el anuncio de una intervención coordinada para atender el conflicto.

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