Operativo detecta a dos menores viajando sin autorización en Cochabamba

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizó un operativo de control en la parada de transporte Chapare, ubicada en la avenida Oquendo de la ciudad de Cochabamba, donde encontró a dos adolescentes de 15 y 16 años viajando solos, sin cédula de identidad ni autorización de viaje.

Los menores fueron identificados al interior de un bus que tenía como destino el trópico cochabambino. Según sus declaraciones, ambos contaban con permiso de sus padres, pero no portaban la documentación requerida al momento del control.

Uno de los adolescentes expresó ser oriundo de la provincia Charcas, en Potosí, y que se dirigía hacia Shinahota en el trópico cochabambino. Afirmó que su padre enviaría fotografías de los documentos para acreditar su identidad y autorización de viaje.

El menor también señaló que en anteriores oportunidades habría adquirido pasajes sin que las empresas le solicitaran permiso de viaje.

Ante esta situación, las autoridades cuestionaron cómo los adolescentes pudieron abordar un bus sin contar con los documentos exigidos.

Alcaldía anuncia más controles contra la trata y tráfico

El secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Murillo, informó que se reforzarán los operativos en terminales y puntos de salida de transporte para prevenir casos de trata y tráfico de menores.

“En pasados días una niña falleció, lo que puso en evidencia el tráfico de menores para mendicidad. Es un llamado para que las autoridades intensifiquen el trabajo de control para evitar estos ilícitos”, señaló.

Murillo indicó que las empresas de transporte deben cumplir con la verificación de requisitos y documentación antes de vender pasajes a menores de edad.

Denunciarán irregularidades ante la ATT

La autoridad anunció que se realizará un seguimiento del caso mediante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y que se remitirá una denuncia ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) para que se evalúe el cumplimiento de las normas por parte de las empresas de transporte.

Además, informó que los controles continuarán en la parada Chapare y otros puntos de la ciudad para evitar posibles hechos relacionados con la vulneración de derechos de niños y adolescentes.

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