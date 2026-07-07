Pacientes renales inician vigilia para exigir pagos a centros de diálisis

Pacientes renales iniciaron este martes una vigilia en la plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, para exigir al Gobierno el pago de la deuda que mantiene con los centros privados de hemodiálisis. Los manifestantes advirtieron que la falta de desembolsos pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de alrededor de 2.000 personas que dependen de este servicio para sobrevivir.

Marco Antonio Torrez, representante del sector, señaló que decidieron radicalizar sus medidas de presión tras no obtener respuestas concretas del Ministerio de Salud sobre el pago pendiente. Aseguró que, pese a reuniones sostenidas con autoridades nacionales, no existe un compromiso efectivo para saldar la deuda acumulada.

"Hemos tomado esta medida porque hicimos la marcha para ver si la ministra nos atendía. Vino a la ciudad de Santa Cruz, nos atendió en la Gobernación, pero no nos dio ninguna efectividad de que iba a pagar, no nos dijo nada", manifestó uno de los dirigentes durante la protesta.

Los pacientes afirmaron que el Gobierno adeuda ocho meses de pagos a los centros de convenio que realizan hemodiálisis, situación que estaría llevando a estas clínicas a una grave crisis económica.

"Le deben ocho meses ya. ¿Quién resiste ocho meses sin pago? Los centros de convenio están haciendo todo lo posible para hacernos hemodiálisis, pero ya no tienen con qué comprar los insumos. Entonces ellos se van a declarar en bancarrota", advirtió.

Según los datos proporcionados por los manifestantes, en Santa Cruz existen aproximadamente 2.000 pacientes renales. Del total, el 30% recibe tratamiento en hospitales públicos, mientras que el 70% depende de clínicas privadas bajo convenio con el Estado.

"Si no pagan y cierran los centros, ¿dónde vamos a ir nosotros si en los hospitales apenas hay ocho máquinas? Si no encontramos dónde dializarnos, nos morimos", expresó el representante, alertando sobre el riesgo que enfrenta este grupo de pacientes.

Los movilizados instalaron la vigilia frente a la Brigada Parlamentaria, en la plaza 24 de Septiembre, y anunciaron que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta que garantice el pago a los centros de hemodiálisis y la continuidad de los tratamientos.

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