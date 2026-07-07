Economista alerta un posible repunte de la inflación por encima del 20%

La inflación continúa golpeando el bolsillo de los bolivianos y las perspectivas para el cierre de 2026 no son alentadoras. El economista, Rubén Arias, explicó que el incremento sostenido de los precios ha reducido significativamente el poder adquisitivo de las familias y advirtió que, de mantenerse las actuales condiciones económicas, la inflación anual podría superar el 20%.

Arias explicó que, tomando como base el índice de precios al consumidor del año 2016, una canasta básica que entonces costaba 100 bolivianos ahora requiere 154 bolivianos para adquirir los mismos productos.

"Con lo que comprábamos en el 2016 con 100 bolivianos, hoy tenemos que gastar 154 bolivianos en este momento", señaló el economista al explicar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

Según detalló, la variación acumulada en el primer semestre de 2026 alcanzó el 4,82%, mientras que la inflación mensual de junio fue del 2,15%. Recordó que durante 2025 la inflación cerró en 20,40%, por lo que considera que este año existe el riesgo de repetir o incluso superar esa cifra.

"Hay varios estudios de analistas económicos que, tomando en cuenta este factor del bloqueo de los dos meses que hemos tenido en nuestro país y otros factores externos, es muy posible que tengamos que salir por encima del 20% de inflación", afirmó.

El economista atribuyó parte del incremento de precios a los bloqueos registrados en el país, que, según dijo, provocaron importantes pérdidas económicas.

"No cualquier país se da el lujo de paralizarse dos meses. Bolivia ha tenido, lamentablemente, una paralización de casi dos meses. Eso representa una pérdida del 6% del Producto Interno Bruto, 3.000 millones de dólares perdidos en la economía", sostuvo.

Arias señaló que los sectores más afectados son la industria y el transporte, debido al incremento en el costo de los insumos importados, lo que terminará trasladándose al precio final de varios productos.

Como recomendación para enfrentar el actual escenario económico, pidió a las familias organizar mejor sus finanzas.

"El primer elemento importante es poder realizar un presupuesto familiar. Es de suma importancia saber exactamente cuál es el ingreso y el egreso que tiene una familia para poder determinar a dónde van los gastos", manifestó.

Asimismo, aconsejó reducir gastos no esenciales y conformar un fondo de ahorro que permita afrontar emergencias o una eventual pérdida de empleo.

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