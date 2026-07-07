Gobierno analiza la situación de 15 empresas estatales con pérdidas millonarias

El Gobierno inició la evaluación de 15 empresas públicas que presentan quiebra técnica para definir si serán reestructuradas, fusionadas o cerradas, informó el director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho.

La autoridad explicó que el análisis se realiza en cumplimiento del Presupuesto General del Estado reformulado, que establece un plazo de 30 días para presentar un diagnóstico sobre la viabilidad de las empresas estatales.

“Vamos a cumplir mucho antes. Ya estamos trabajando en el diagnóstico, ya tenemos aprobada la metodología y con toda seguridad la vamos a presentar en menos de los 30 días que establece el proyecto de presupuesto”, afirmó.

Según Camacho, las pérdidas registradas por estas empresas durante la pasada gestión superan los Bs 1.027 millones, mientras que varias de ellas ya arrastraban observaciones de auditorías realizadas hace más de dos años.

Empresas estatales en quiebra técnica

Entre las empresas identificadas con mayores dificultades mencionó a San Buenaventura, la Empresa Boliviana de Alimentos, Peagro, la Empresa Pública Productiva de Semillas, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Karachipampa, la empresa de cemento y la Comercializadora de Oro (Epcoro).

“Bolivia es el único país que pudo quebrar una empresa de oro cuando el precio internacional está en su mejor momento. También quebró una empresa agropecuaria en un sector que hoy tiene alta rentabilidad”, sostuvo.

Camacho atribuyó la crisis financiera principalmente a la falta de estudios de prefactibilidad, decisiones basadas en criterios políticos y una deficiente administración.

“Fueron empresas realizadas cuando la ideología prevalecía sobre la economía. Esa fue una de las variables, además de la mala y pésima administración”, señaló.

La autoridad también cuestionó proyectos como la planta estatal de papas fritas instalada en El Alto, asegurando que fue construida sobre un terreno privado y con una inversión de 23 millones de dólares.

Buscan a responsables

Respecto a posibles responsabilidades, aclaró que esa tarea corresponde al Viceministerio de Transparencia y no a la OFEP.

“Nuestro trabajo es mostrarle a Bolivia cuán grande ha sido esta situación y presentar un diagnóstico técnico. Si hay responsables, será la justicia la que determine las acciones correspondientes”, indicó.

El diagnóstico será presentado al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEP), instancia que definirá el futuro de las empresas evaluadas mediante procesos de reestructuración, fusión, transformación o disolución, conforme a la Ley 466.

Mira la programación en Red Uno Play