Hoy es el Día Internacional del Cóndor Andino: así vive el rey de los cielos

Cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional del Cóndor Andino, una fecha dedicada a promover la conservación de esta emblemática especie, considerada un símbolo de los Andes y que actualmente se encuentra en estado de vulnerabilidad debido a la pérdida de su hábitat y al envenenamiento.

En Bolivia, uno de los refugios más importantes para esta ave se encuentra en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar, en Chuquisaca. Allí, en un imponente cañón conocido como Cóndor Bañana, se han registrado hasta 38 cóndores andinos reunidos de forma natural, convirtiendo al lugar en un hábitat clave para la conservación de la especie.

Como parte de estos esfuerzos, la organización Wildlife Conservation Society (WCS) capacita a guardaparques en técnicas de monitoreo y dota de equipos especializados para conocer mejor la estructura de la población y el comportamiento de estas aves. Además, el sitio posee un importante potencial para el desarrollo del ecoturismo.

Hoy se celebra al gigante de los cielos: el cóndor andino. Foto: WCS

El rey de los cielos

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Su envergadura puede alcanzar 3,3 metros, pesa entre 7 y 15 kilogramos y es capaz de recorrer hasta 350 kilómetros en un solo día, aprovechando las corrientes térmicas para elevarse a más de 7.000 metros de altitud.

Esta especie también destaca por su lento ciclo reproductivo: forma parejas de por vida y pone un solo huevo cada dos o tres años, lo que hace más difícil la recuperación de sus poblaciones cuando enfrentan amenazas.

Un símbolo de los Andes

Además de su importancia ecológica como carroñero, ya que ayuda a eliminar restos orgánicos y contribuye al equilibrio de los ecosistemas, el cóndor ocupa un lugar especial en la cultura andina. Su nombre proviene del quechua kuntur, y fue considerado un ave sagrada por las culturas inca, quechua y aimara.

Actualmente, el cóndor forma parte de los símbolos nacionales de varios países sudamericanos, entre ellos Bolivia, donde figura en el Escudo Nacional como representación de la libertad y la fortaleza.

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