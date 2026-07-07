Vacaciones: Padres de familia también pueden tramitar permisos para menores en Terminal Minasa

Con el inicio del descanso pedagógico de invierno y el incremento de viajes familiares, la Defensoría de la Niñez recordó que los permisos de viaje para menores de edad pueden tramitarse todos los días en la Terminal Minasa, con el fin de evitar inconvenientes antes de abordar.

Permisos de viaje para menores de edad

La autorización es obligatoria cuando niños, niñas o adolescentes viajan sin uno o ambos progenitores, por lo que las autoridades recomendaron realizar el trámite con anticipación.

La suboficial primero Juana Hidalgo informó que la oficina de la Defensoría atiende de lunes a viernes entre las 09:00 y las 17:00, mientras que los sábados, domingos y feriados mantiene el mismo horario.

“En caso de que los padres lleguen antes del horario de atención, se les indica que esperen un momento o, en caso contrario, se pueden dirigir a la Terminal Central, donde también se realizan estas autorizaciones”, explicó.

Asimismo, recordó que cualquier consulta sobre los requisitos o el procedimiento puede realizarse a través de la línea gratuita 156.

Gran demanda de pasajes a destinos de los Yungas

Las autoridades señalaron que durante las vacaciones aumenta la cantidad de familias que viajan hacia distintos destinos del país, por lo que insistieron en verificar con tiempo toda la documentación requerida para los menores y evitar retrasos al momento del embarque.

La Defensoría reiteró que el objetivo de este control es proteger los derechos de niños y adolescentes y garantizar que los desplazamientos se realicen con la autorización correspondiente.

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