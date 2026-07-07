¿Qué revela el informe? Defensoría reporta 22 fallecidos tras 53 días de bloqueos

La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre las acciones desarrolladas durante los 53 días de bloqueos que atravesó el país entre mayo y junio, periodo en el que registró 22 personas fallecidas, 88 heridas y 583 arrestadas.

La vocera de la institución, Jennifer Guachalla, explicó que el informe recopila el monitoreo realizado por la entidad defensorial en materia de derechos humanos, además de las gestiones de facilitación del diálogo y el seguimiento a las afectaciones sufridas por personas ajenas al conflicto.

"Uno de los datos que efectivamente hemos registrado en el marco del monitoreo de derechos humanos es la cantidad de personas fallecidas, heridas y arrestadas", señaló Guachalla durante una entrevista en el programa El Mañanero.

Según el reporte, 22 personas perdieron la vida durante el periodo de conflictividad. De ese total, 19 eran terceros afectados por los bloqueos y tres fallecieron presuntamente en el contexto de operativos policiales y militares.

"Efectivamente, la Defensoría ha identificado a 19 personas que habrían fallecido en el contexto de la conflictividad en calidad de terceros afectados y a tres personas que han fallecido presuntamente en el contexto de los operativos policiales y militares", precisó la vocera.

Guachalla explicó que entre las víctimas ajenas al conflicto se identificaron personas que no lograron llegar a tiempo a centros médicos debido a los bloqueos, pacientes que desistieron de trasladarse para recibir atención especializada y personas que fallecieron en accidentes mientras intentaban evitar los puntos de bloqueo o realizaban tareas de monitoreo.

El informe también da cuenta de 88 personas heridas durante las jornadas de conflicto. De ese total, el 46 % corresponde a personas que participaron en las movilizaciones, 19 son efectivos policiales y 12 son terceros afectados que transitaban por las zonas de conflicto.

En cuanto a las aprehensiones, la Defensoría registró 583 personas arrestadas. De ellas, 324 recuperaron su libertad horas después de su detención; sin embargo, 255 fueron sometidas a procesos penales, mientras que otras permanecen con medidas cautelares o ya fueron sentenciadas mediante procedimientos abreviados.

La vocera indicó además que el informe incluye casos de vulneración a trabajadores de la prensa, afectaciones a personas ajenas a las movilizaciones y la proliferación de discursos de odio y desinformación durante el periodo de conflictividad.

La institución exhortó al Ministerio Público a investigar los hechos de manera objetiva y transparente para esclarecer las responsabilidades.

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