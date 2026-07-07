¿Hasta cuándo se quedará el frío? Esto dice el pronóstico para Bolivia

La temporada fría todavía se sentirá este martes en varias regiones de Bolivia, especialmente en el occidente, donde las temperaturas mínimas se mantienen bajas y en algunos puntos incluso por debajo de los cero grados.

El pronóstico marca una jornada con contraste climático: frío en el altiplano, ambiente templado en los valles y condiciones más cálidas en el oriente, donde Santa Cruz empezará a recuperar temperaturas durante los próximos días.

Occidente: frío y temperaturas bajo cero

En el occidente del país, el frío continuará durante la jornada, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En La Paz se prevé una jornada mayormente soleada, con temperaturas que rondarán entre los -2°C y 14°C. Para los próximos días, el frío se mantendrá, con mínimas cercanas a los -2°C y -3°C entre miércoles y jueves.

El Alto, por su ubicación y altura, continuará entre las regiones más frías, con temperaturas bajo cero durante la madrugada.

En Oruro y Potosí también se esperan jornadas frías, con cielos despejados y sin probabilidad significativa de lluvias, pero con mínimas bajas que obligan a mantener las medidas de abrigo.

Valles: ambiente templado y sin lluvias fuertes

En los valles, el ambiente será más estable y templado.

Cochabamba tendrá una jornada parcialmente soleada, con temperaturas que podrían oscilar entre los 5°C y 25°C este martes. Para miércoles y jueves se prevén días más soleados, con máximas cercanas a los 27°C, aunque las mañanas continuarán frescas.

En Sucre y Tarija también se esperan cielos despejados o poco nubosos, sin lluvias importantes y con temperaturas agradables durante el día, pero frescas al amanecer.

Oriente: Santa Cruz empieza a dejar atrás el frío

En Santa Cruz, el descenso de temperaturas que se sintió desde el fin de semana comenzará a ceder de forma gradual.

Para este martes se prevé una jornada más cálida que los días anteriores, con temperaturas entre 11°C y 21°C. Desde el miércoles, el termómetro empezará a subir con más fuerza, alcanzando aproximadamente 27°C, mientras que entre jueves y viernes las máximas podrían llegar a 29°C y 30°C.

El panorama será mayormente despejado y sin lluvias importantes durante gran parte de la semana en la capital cruceña.

¿Cuándo volvería a cambiar el clima?

Aunque Santa Cruz tendrá una recuperación de temperaturas en los próximos días, el pronóstico advierte que el fin de semana podría volver la inestabilidad.

Para el sábado se prevén lluvias ocasionales y tormentas eléctricas en Santa Cruz, acompañadas de un nuevo descenso moderado de temperaturas.

Además, en regiones como el Norte Integrado y la Chiquitanía, el ingreso de humedad y los vientos del norte podrían favorecer precipitaciones hacia el cierre de la semana.

Recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan mantener el abrigo en el occidente, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También se aconseja evitar cambios bruscos de temperatura, consumir líquidos calientes, proteger a menores durante el receso pedagógico de invierno y estar atentos a los reportes oficiales del clima antes de viajar.

El frío no se irá por completo del país, pero sí tendrá comportamientos diferentes según la región: mientras el occidente seguirá con bajas temperaturas, el oriente comenzará a recuperar calor antes de un posible nuevo cambio durante el fin de semana.

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