¿Usa calefactores o estufas? Estas recomendaciones ayudan a evitar accidentes

Con el inicio del invierno y el descenso de las temperaturas, los hogares incrementan el uso de estufas, calefactores y otros equipos para mantener ambientes cálidos. Sin embargo, especialistas advierten que una instalación eléctrica deficiente o el uso incorrecto de estos aparatos puede provocar sobrecargas, cortes de energía e incendios.

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel) difundió una serie de recomendaciones para garantizar un uso seguro de los sistemas de calefacción y promover un consumo eficiente de energía.

Revisar la instalación eléctrica antes de conectar calefactores

Uno de los principales consejos es verificar el estado de la instalación eléctrica del hogar antes de incorporar nuevos equipos de calefacción. Una infraestructura antigua o con fallas puede no soportar el aumento del consumo y generar situaciones de riesgo.

CADIEEL recomienda que un profesional revise que la vivienda cuente con elementos de seguridad como interruptores térmicos y diferenciales, cables adecuados, tomacorrientes certificados y conexión a tierra.

“En la mayoría de estos incidentes la causa se da porque las instalaciones son obsoletas o por la utilización de productos cuya fabricación, importación y/o comercialización no está permitida ni cuentan con los controles de seguridad necesarios”, explicó José Tamborenea, presidente de Cadieel, al portal de noticias 100% Seguro.

Evitar conexiones inseguras y equipos en mal estado

Entre las recomendaciones para prevenir accidentes, la entidad aconseja no utilizar prolongadores múltiples para conectar estufas eléctricas y, si fuera necesario, emplear únicamente productos certificados con limitador de corriente.

También recomienda evitar conectar varios aparatos de alto consumo en un mismo tomacorriente, mantener los cables aislados y reemplazar aquellos que estén deteriorados, quemados o pelados.

Ante cualquier falla o funcionamiento irregular de un equipo, se sugiere suspender su uso, desconectarlo y consultar con un especialista.

¿Qué hacer ante un incendio eléctrico?

Los especialistas recuerdan que, ante un incendio provocado por una falla eléctrica, no se debe utilizar agua para intentar apagarlo, debido al riesgo de descarga eléctrica.

En estos casos, se recomienda utilizar matafuegos adecuados, cortar la energía eléctrica si es posible y evacuar el lugar de manera inmediata.

Uso eficiente de la energía durante el invierno

Además de la seguridad, CADIEEL aconseja adoptar hábitos para reducir el consumo eléctrico durante la temporada fría. Entre ellos están apagar luces y dispositivos que no se utilizan, desconectar cargadores una vez finalizada la carga y elegir electrodomésticos con etiquetas de eficiencia energética.

La entidad también recomienda seleccionar equipos de calefacción adecuados al tamaño del ambiente, ya que algunos dispositivos pueden generar un consumo significativamente mayor.

De acuerdo con sus datos, una estufa eléctrica puede consumir desde 0,5 kilovatios por hora, mientras que un caloventor de 2.000 watts puede llegar a consumir hasta 2 kilovatios por hora.

Con estas medidas, los especialistas buscan que las familias puedan enfrentar las bajas temperaturas de manera segura, reduciendo riesgos y evitando un uso innecesario de energía.

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