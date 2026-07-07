Transporte pesado pierde viajes por falta de diésel y restricción horaria en la frontera con Chile

La falta de diésel continúa generando graves dificultades para el transporte pesado en Cochabamba. El presidente de la Cámara Departamental de Transporte, Luis Jiménez, informó que alrededor del 60% de los camiones permanece detenido en surtidores esperando combustible, una situación que provoca retrasos en las operaciones, incrementa los costos y afecta principalmente al transporte internacional.

Explicó que el sector pasó de enfrentar los efectos de los bloqueos en las carreteras a una nueva dificultad: las largas filas para conseguir diésel. “Una vez más salimos del bloqueo para nuevamente ingresar a las filas por combustible”, señaló.

El representante indicó que los transportistas deben permanecer entre dos y tres días en los surtidores para poder abastecerse. En algunos casos, las empresas organizan turnos con personal administrativo para mantener la fila mientras los conductores continúan con otras labores.

“Hay personas que están en fila desde el pasado viernes y recién hoy martes están cargando. No solo hace fila el chofer, también las empresas estamos organizándonos para que el personal vaya a hacer fila”, afirmó.

Según Jiménez, esta situación impide planificar los viajes y reduce la capacidad operativa del transporte.

Viajes a Chile tardan más y requieren más paradas

El presidente de la Cámara de Transporte explicó que los camiones que trasladan carga internacional no pueden abastecerse de la cantidad necesaria de diésel para llegar directamente hasta los puertos chilenos.

“Cargamos en Cochabamba para viajar hasta Puerto de Arica, pero no podemos cargar todo el combustible que quisiéramos porque no hay en el mercado. Tenemos que llegar a otra ciudad y hacer fila nuevamente”, manifestó.

Debido a estas interrupciones, los viajes que antes podían completarse en una semana ahora requieren hasta una semana y media, debido a las constantes paradas para conseguir combustible.

Filas en Pisiga agravan la situación del comercio exterior

A la falta de diésel se suma la congestión en la frontera con Chile. Jiménez informó que en el paso fronterizo de Pisiga-Colchane existe una fila de aproximadamente cuatro kilómetros de camiones que esperan ingresar al vecino país.

Explicó que la acumulación de vehículos se debe al reinicio del flujo comercial luego de más de 50 días de bloqueos en Bolivia y a la reducción del horario de atención en el lado chileno.

“En frontera con Pisiga, para llegar a Iquique hay otra fila de cuatro kilómetros para ingresar. En esta primera quincena de julio no estamos completando ni siquiera un viaje”, indicó.

El dirigente cuestionó que Chile haya reducido la atención en frontera a horarios de oficina, cuando anteriormente funcionaba durante más horas al día.

Transporte trabaja con menor frecuencia y mayores costos

Jiménez señaló que antes de la crisis los camiones podían realizar hasta dos viajes mensuales en temporadas de alta demanda de importación y exportación. Actualmente, la frecuencia cayó prácticamente a cero en el transporte internacional.

En el transporte interdepartamental también se redujeron las salidas. Las empresas que antes realizaban uno o dos viajes por semana ahora operan con menor frecuencia, lo que provoca mayor concentración de pasajeros en las terminales.

Además, advirtió que las filas por combustible incrementan los costos operativos. Según sus cálculos, aunque el litro de diésel tiene un precio aproximado de 9,80 bolivianos, el tiempo perdido durante la espera eleva el costo real entre 11 y 11,50 bolivianos por litro.

“El tiempo cesante lo hemos trasladado a otros costos. De cierta manera estamos subvencionando el tema de la exportación y los productos importados”, sostuvo.

Piden al Gobierno soluciones para el abastecimiento

Jiménez pidió al Gobierno asumir compromisos con el sector transporte para garantizar el suministro de combustible y evitar mayores afectaciones a la cadena productiva.

“Hubiéramos querido tener un compás de espera para analizar las pérdidas de los bloqueos, pero salimos para ingresar directamente a otro escenario de correteo para conseguir diésel. Es uno tras otro”, afirmó.



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