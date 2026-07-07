Gestionan ampliación de horario fronterizo para reducir filas de camiones en Pisiga

El Gobierno informó que mantiene gestiones con las autoridades chilenas para ampliar el horario de atención en el paso fronterizo de Pisiga-Colchane y reducir las largas filas de camiones que se formaron tras la restricción aplicada por el vecino país.

Más de 500 camiones varados

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Rodrigo Arce, explicó que la acumulación de vehículos responde a dos factores: la normalización del comercio luego de más de 50 días de bloqueos en Bolivia y la decisión de Chile de limitar la atención en el complejo fronterizo de 08:00 a 20:00.

“Estamos coordinando acciones y gestiones con el Gobierno de Chile para que se pueda encontrar una solución a este problema y se logre ampliar el horario de trabajo o bien aumentar la capacidad en el paso fronterizo de Colchane para que los vehículos puedan ingresar con mayor velocidad hacia Chile”, afirmó la autoridad.

Arce señaló que la Cancillería boliviana ya realizó gestiones diplomáticas tanto con el Consulado de Chile en Bolivia como con la Cancillería chilena y los consulados bolivianos en Santiago e Iquique.

Según indicó, existe optimismo de que durante esta jornada se alcancen acuerdos que permitan agilizar el tránsito de carga internacional.

Controles aduaneros restrictivos

El viceministro explicó que actualmente el mayor congestionamiento se registra en el ingreso hacia territorio chileno, debido a que los controles aduaneros de ese país demandan más tiempo que los procedimientos de salida.

Añadió que, mientras tanto, la Aduana Nacional de Bolivia continúa operando las 24 horas para facilitar el ingreso de vehículos al país.

Arce reconoció que la situación genera pérdidas económicas para transportistas, importadores y exportadores debido a los costos por sobreestadía y retrasos en la entrega de mercancías, aunque aclaró que los montos varían según cada operación comercial.

“La normalización del comercio va a tomar un tiempo. Estamos plenamente conscientes de la situación y accionando con todas nuestras posibilidades para encontrar una solución pronta”, afirmó.

Alta demanda de transporte internacional

La autoridad también consideró que la restricción horaria aplicada por Chile coincide con un momento de alta demanda de transporte internacional tras el levantamiento de los bloqueos, por lo que calificó el escenario como una “mala coincidencia” más que una medida dirigida a perjudicar el comercio boliviano.

Reiteró que el Gobierno continuará realizando gestiones bilaterales para restablecer la fluidez del transporte de carga y reducir el tiempo de espera en uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.

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