Bloqueos dejaron Bs 150 millones en daños a carreteras y pérdidas por peajes

Zanjas abiertas, baches superficiales y profundos, daños en la señalización, deterioro de la carpeta asfáltica y estaciones de peaje afectadas forman parte del saldo que dejaron los más de 50 días de bloqueos en diferentes carreteras del país.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, informó que la afectación económica preliminar supera los Bs 150 millones, tomando en cuenta los daños directos a la infraestructura vial y las pérdidas por recaudación de peajes.

“Son más de 100 millones de bolivianos de daño a carreteras y en tema de peajes, ya estamos trabajando”, señaló la autoridad, al referirse a las evaluaciones que realiza la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC.

Daños en 37 tramos de la Red Vial Fundamental

De acuerdo con las evaluaciones técnicas de la ABC, se identificaron daños en 37 tramos de la Red Vial Fundamental.

La afectación económica preliminar se divide en tres componentes principales: Bs 91.196.086 por daños en carreteras, Bs 52.536.960 por pérdida de recaudación de peajes y Bs 6.378.747 por el destrozo de la Estación de Peaje Vilaque-Cocapata. En total, el daño asciende a Bs 150.111.793.

Las autoridades aclararon que estos montos son referenciales y podrían incrementarse conforme avancen las evaluaciones técnicas en los sectores afectados.

Foto archivo Ministerio de Obras Públicas.

Rutas estratégicas afectadas

Las mayores afectaciones se concentraron en corredores clave para la integración nacional, el transporte de pasajeros y el traslado de carga.

En La Paz, los daños se identificaron en tramos como La Paz–Oruro, Desaguadero–La Paz, sectores de Patacamaya, corredores hacia el Altiplano y accesos metropolitanos.

En Cochabamba, se reportaron afectaciones en Bombeo–Cochabamba–Colomi, Colomi–Villa Tunari, el corredor hacia el Trópico de Cochabamba, sectores de Parotani y otras rutas de integración nacional.

En Oruro, los tramos observados incluyen Caracollo–Oruro, Oruro–Challapata, sectores de Caihuasi y corredores de conexión con Potosí y La Paz.

En Santa Cruz, las afectaciones alcanzaron rutas como Guabirá–Yapacaní–Puente Ichilo y Cuatro Cañadas–San Ramón–Ascensión de Guarayos–Puente San Pablo.

En Potosí, se reportaron daños en corredores hacia Uyuni, sectores de Pulacayo y tramos de integración con Oruro.

Zanjas, baches y deterioro vial

Las evaluaciones técnicas evidenciaron deterioro acelerado de la carpeta asfáltica, formación de baches superficiales y profundos, acumulación de residuos sólidos y material sobre la calzada.

También se identificaron daños en señalización horizontal y vertical, afectación a elementos de seguridad vial y daños localizados en obras de drenaje.

A esto se suma el incremento de deformaciones superficiales por la permanencia prolongada de vehículos pesados en las vías bloqueadas, lo que obliga a ejecutar trabajos extraordinarios de limpieza, mantenimiento y rehabilitación.

Bloqueos también frenaron el mantenimiento

El Ministerio de Obras Públicas informó que los bloqueos no solo dañaron las carreteras, sino que también impidieron el normal desarrollo de las tareas de conservación vial en varios departamentos.

Foto archivo Ministerio de Obras Públicas.

Durante el conflicto se registraron restricciones para el desplazamiento de maquinaria pesada, supervisores, ingenieros de monitoreo de tramo, responsables técnicos y empresas conservadoras.

El desabastecimiento de combustible también afectó la operación de equipos destinados al mantenimiento vial y limitó la capacidad de respuesta institucional.

En varios sectores, la ABC no pudo realizar inspecciones técnicas oportunas debido a la imposibilidad de acceder a los puntos de bloqueo, lo que retrasó la evaluación de daños y la programación de intervenciones.

ABC continúa con evaluaciones

La ABC continúa ejecutando evaluaciones técnicas y acciones necesarias para restablecer plenamente las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en los tramos afectados.

El objetivo es recuperar las carreteras dañadas, garantizar la circulación segura y cuantificar con mayor precisión el impacto económico total que dejaron los bloqueos.

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