“Ellos son cabecillas”: Cívicos exigen a la Fiscalía activar mandamiento de aprehensión contra Evo y Argollo

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, informó este martes que la institución presentó seis requerimientos fiscales destinados a fortalecer la investigación sobre los bloqueos que se extendieron durante 53 días y exigió al Ministerio Público emitir mandamientos de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y Mario Argollo, a quienes señaló como presuntos cabecillas de los hechos investigados.

Zambrana afirmó que las nuevas diligencias buscan respaldar con mayores elementos probatorios la denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“El día de hoy se está haciendo el segundo paso para saber toda la verdad y hemos presentado seis requerimientos fiscales para que el Ministerio Público no tenga miedo y, sobre todo, de una vez por todas, emita los mandamientos para el señor Argollo y el señor Evo Morales. Ellos son cabecillas de lo que está sucediendo y estos requerimientos fiscales van a ayudar a acreditar aquello”, sostuvo.

Entre los requerimientos presentados figura la solicitud de información a la Policía Boliviana para obtener partes policiales, informes circunstanciados, reportes de inteligencia operativa y el registro de armas y explosivos secuestrados durante los bloqueos.

Asimismo, se requirió a la Fuerza Aérea Boliviana documentación sobre los puentes aéreos realizados durante el conflicto, incluyendo el traslado de pacientes, personal y medicamentos.

El Comité también solicitó al Ministerio de Salud informes sobre el desabastecimiento de insumos médicos, la afectación a pacientes y los casos fatales registrados durante los días de bloqueo, además de documentación relacionada con la suspensión de trámites.

Otro de los requerimientos fue dirigido a la Defensoría del Pueblo para acceder a los informes elaborados por la institución, los registros de personas fallecidas y heridas, verificaciones defensoriales y el material fotográfico recopilado durante el conflicto.

También, se pidió a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) un mapa georreferenciado de los puntos de bloqueo, con fechas, duración, cantidad diaria de cortes de ruta, además de fotografías y videos.

Según Zambrana, toda esta documentación permitirá consolidar las pruebas ya entregadas por el Comité pro Santa Cruz y ampliar la investigación hacia otras personas que, a criterio de la institución, habrían participado en los hechos denunciados.

Consultado sobre el plazo para que las instituciones respondan a los requerimientos, el dirigente manifestó que esperan una atención inmediata y reiteró su pedido al Ministerio Público de actuar sin distinciones.

“Esperamos que sea inmediato. Volvemos a decir: la justicia es para todos por igual. No se puede hacer justicia politizada, que a uno le doy el mandamiento, a uno arresto, pero lo dejo al otro que sabemos que estuvo comandando, lo dejo suelto. No. La justicia debe ser para iguales, para todos, y por eso exigimos al Ministerio Público que emita las órdenes de aprehensión”, afirmó.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado públicamente sobre la solicitud presentada por el Comité pro Santa Cruz ni sobre la emisión de los mandamientos de aprehensión solicitados.

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