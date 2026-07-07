Fiscalía: bolivianos abatidos en Brasil no registran antecedentes por narcotráfico en Bolivia

La Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz informó que los dos ciudadanos bolivianos abatidos en Corumbá, Brasil, no registran antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico en el sistema del Ministerio Público, descartando así las versiones que surgieron tras conocerse sus fallecimientos.

El fiscal Julio César Porras explicó que, luego de tomar conocimiento del caso, se realizó una revisión de los registros institucionales para verificar si ambas personas tenían procesos abiertos relacionados con tráfico de sustancias controladas.

"Hemos revisado el sistema del Ministerio Público y no cuentan con antecedentes por narcotráfico ninguna de estas dos personas", afirmó la autoridad.

Porras señaló que el procedimiento consistió en cruzar información y analizar los antecedentes disponibles antes de determinar si correspondía iniciar alguna actuación investigativa en Bolivia.

Asimismo, aclaró que la Fiscalía de Sustancias Controladas únicamente tiene competencia para verificar antecedentes relacionados con delitos de narcotráfico, por lo que cualquier otro proceso penal que pudieran tener corresponde a otras instancias.

“Solamente verificamos si existía algún antecedente por narcotráfico y, vuelvo a repetir, no tienen ningún antecedente ninguna de las dos personas”, enfatizó.

Respecto a una eventual investigación en territorio boliviano, el fiscal recordó que el hecho ocurrió en Brasil, por lo que las autoridades de ese país son las encargadas de conducir las pesquisas sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de ambos ciudadanos.

“No nos olvidemos que el hecho ha sucedido en otro país. Seguramente allá han aperturado los casos correspondientes, pero en cuanto a antecedentes por narcotráfico, no tienen ninguna de las dos personas”, concluyó Porras.

Con estas declaraciones, el Ministerio Público aclaró que, hasta el momento, no existen registros que vinculen a los dos bolivianos fallecidos con procesos por narcotráfico en Bolivia, pese a las versiones que circularon inicialmente tras el hecho ocurrido en territorio brasileño.

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