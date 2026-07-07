AJAM interviene área minera en Villazón y detecta explotación ilegal de gran escala

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, ejecutó una inspección en el área minera “Tesoro Salvadora”, ubicada en el municipio de Villazón, provincia Modesto Omiste del departamento de Potosí, donde identificó actividades de explotación minera sin la debida autorización.

El operativo se realizó el pasado 3 de julio y estuvo a cargo de la Dirección Regional Tupiza–Tarija, en el marco de la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia y normativa complementaria, tras denuncias sobre presunta actividad ilegal en la zona.

Maquinaria pesada y actividad organizada

Durante el trabajo de campo, el personal técnico y legal de la AJAM verificó operaciones mineras de gran escala, con uso de maquinaria pesada, infraestructura de extracción y lavado de mineral.

Foto AJAM

Según la entidad, también se evidenció una logística operativa que apunta a una actividad organizada fuera del marco legal.

La AJAM constató que parte de las operaciones se desarrollaban en áreas libres, sin derecho minero otorgado. Además, estableció que el área “Tesoro Salvadora” se encuentra en etapa de trámite administrativo, por lo que no cuenta con autorización vigente para actividades de explotación.

Impacto ambiental y dificultades de acceso

La inspección también permitió identificar impactos ambientales significativos debido a la remoción de grandes volúmenes de tierra y la alteración del entorno natural.

Asimismo, se reportaron dificultades de acceso al área por la presencia de trancas y maquinaria en operación, situación que llamó la atención de los equipos de control durante la intervención.

Foto AJAM

Antecedentes serán remitidos para acciones legales

La AJAM advirtió que este tipo de actividades afecta el patrimonio del Estado, el medio ambiente y el control territorial.

Por ello, anunció que los antecedentes del caso serán remitidos a las instancias correspondientes para su evaluación y para la activación de las acciones legales pertinentes.

La intervención en “Tesoro Salvadora” vuelve a poner en agenda la preocupación por la minería ilegal en zonas del país donde la explotación de recursos naturales avanza sin autorización, con posibles daños ambientales y económicos.

La autoridad minera ratificó que continuará con tareas de control y fiscalización para frenar operaciones irregulares y proteger los recursos naturales bajo el marco de la normativa vigente.

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