El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, informó que los dos ciudadanos bolivianos abatidos en la ciudad brasileña de Corumbá pertenecerían al Primer Comando de la Capital (PCC) y, de acuerdo con la información compartida por las autoridades del vecino país, estarían presuntamente involucrados en la muerte de un efectivo de la Policía Militar de Brasil.

La autoridad policial explicó que, tras conocerse el hecho ocurrido en territorio brasileño, la Policía Boliviana desplegó un contingente para reforzar los controles en la zona fronteriza, lo que permitió la aprehensión preventiva de uno de los presuntos implicados.

“En Bolivia ya estamos investigando sobre las muertes en el lado brasileño, ya que este es un caso que connota mucha relevancia por la muerte de un policía militar brasilero, justamente en la localidad de Corumbá. En virtud de ello, nosotros ese día dispusimos un contingente policial para que podamos cubrir todo lo que es la frontera, y es así que en esa circunstancia logramos la prevención de uno de los autores”, señaló Gómez.

El comandante indicó que la investigación se desarrolla en coordinación con las autoridades brasileñas mediante un intercambio permanente de información para esclarecer la participación de todas las personas involucradas en el caso.

“A partir de ello, nosotros ya estamos investigando, estamos viendo los antecedentes de todas aquellas personas que participaron en este lamentable hecho, y de la misma manera nosotros estamos haciendo el intercambio de manera permanente con nuestros similares de la hermana República Federativa del Brasil”, afirmó.

Asimismo, Gómez señaló que, según la información proporcionada por las autoridades brasileñas, los fallecidos registrarían antecedentes por delitos relacionados con el narcotráfico. En ese sentido, aclaró que la Policía Boliviana continúa verificando esos datos y ampliando las investigaciones con otros países para determinar posibles conexiones.

“De acuerdo a la información que se tiene al lado en el país de Brasil, se tendría antecedentes por temas de narcotráfico. En Bolivia aún no hemos descartado esa posibilidad, estamos viendo, estamos intercambiando información también con otros países para ver si existe algún tipo de relación. Este hecho o estas personas estarían relacionados directamente con el PCC”, manifestó.

La autoridad agregó que también se investiga si los presuntos integrantes de esta organización criminal mantenían vínculos con ciudadanos bolivianos o con ciudadanos brasileños que se encuentran en la región fronteriza.

Gómez sostuvo que la investigación permanece abierta y que no se descarta la existencia de conexiones con otras estructuras del crimen organizado.

“No descartamos esta información de que tuviera algún tipo de relación con otras organizaciones criminales más”, señaló.

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