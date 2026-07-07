“No lo vamos a permitir”: choferes rechazan legalización de vehículos indocumentados

La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia expresó su rechazo a cualquier iniciativa destinada a regularizar vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”, y advirtió que el sector no permitirá la aprobación de una norma en ese sentido.

El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, cuestionó a los legisladores que impulsan proyectos para legalizar este tipo de motorizados y sostuvo que la normativa vigente ya estableció una última oportunidad para la nacionalización de vehículos.

“El Decreto 133 establece que fue la última nacionalización. Lean las normas antes de querer regularizar estos vehículos”, afirmó.

Irregularidades detectas

El dirigente también denunció presuntas irregularidades relacionadas con la anulación de pólizas de importación de vehículos nacionalizados hace más de una década, señalando que existen propietarios que cumplieron con todos los procedimientos legales y ahora enfrentan observaciones.

Según Gómez, la legislación establece plazos para que las autoridades puedan realizar reclamos sobre estos trámites y aseguró que, en algunos casos, esos tiempos ya habrían prescrito.

Vehículos sin documentación

Asimismo, denunció que continúan ingresando vehículos indocumentados al país pese a los controles existentes en las fronteras, situación que atribuyó a una falta de fiscalización por parte de algunas instituciones.

“No vamos a tolerar una regularización improvisada. Exigimos respeto institucional y que se consulte con el sector antes de tomar decisiones”, enfatizó.

La Confederación pidió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa hacer cumplir la normativa vigente y fortalecer los controles para evitar el ingreso de más vehículos ilegales, advirtiendo que evaluará medidas de presión si avanzan los proyectos de regularización.

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