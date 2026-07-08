Denuncian presunto abuso a un estudiante en un colegio de Sacaba; la Felcc investiga

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba investigan una denuncia de presunto abuso sexual contra un menor en una unidad educativa del Distrito 4 del municipio.

La familia del niño señaló que los presuntos responsables serían estudiantes mayores del mismo establecimiento y alertó de que podrían existir otros casos similares.

Según la denuncia presentada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la dirección del establecimiento, los presuntos responsables serían estudiantes mayores de la misma institución.

La madre del menor relató que el hecho habría ocurrido en el baño de la unidad educativa, donde, según la versión del niño, tres estudiantes adolescentes lo habrían abordado e intentado tocarlo.

“Mi niño refiere que cuando entró al baño ingresaron otros tres estudiantes, que quisieron tocarle y uno le mostró sus partes y le dijo que le agarre”, relató la madre.

Tras conocer la denuncia, la familia acudió a las instancias correspondientes.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia realizó la valoración psicológica del menor y acompañó a los padres durante la presentación de la denuncia ante la Felcc. Además, el niño fue derivado al médico forense para la toma de muestras.

La madre informó que las cámaras de seguridad de la unidad educativa ya fueron revisadas, aunque todavía esperan el informe oficial. “Cada día que pasa vivimos un infierno”, expresó.

La familia sostiene que no sería el primer caso registrado en el establecimiento educativo y señala que existirían otros tres menores que habrían atravesado situaciones similares. Asimismo, pidió que se investigue y se garantice la seguridad de los estudiantes.

“Lo hago público porque no quiero que ningún niño más pase por esto”, manifestó la madre, quien aseguró que su hijo presenta cambios en su comportamiento después de lo ocurrido. “Ya no quiere jugar, se pone serio, cuando va al baño sale cabizbajo, no es el mismo”, relató.

Defensoría brinda apoyo a la familia

El responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba informó que se activaron los mecanismos de atención y protección para el menor.

“Como Defensoría hemos actuado con la debida diligencia. Hemos hecho la valoración psicológica, el acompañamiento a la Felcc para que se promueva una denuncia inmediata”, señaló.

Explicó que el certificado médico forense no evidenció un desgarro, pero se realizaron otras pruebas para aportar elementos a la investigación.

“Para prever cualquier situación se sacaron hisopos y muestras de sangre para una futura investigación”, indicó.

El responsable comprometió apoyo psicológico para el niño y su familia, además, anunció que tras la vacación invernal se realizarán talleres de prevención en la unidad educativa para abordar temas de protección de menores.

Denuncian otro presunto caso

En tanto, otra madre de familia afirmó que a inicios de año denunció un caso similar en el mismo establecimiento educativo. Según su relato, un estudiante habría intentado tocar a su hijo y realizarle comentarios inapropiados.

La mujer aseguró que acudió al profesor y al director de la unidad educativa, pero no habría recibido una respuesta efectiva.

“Siempre vine a denunciar los actos al colegio, muchas veces hablé con el profesor. Me sentí impotente, porque no hicieron nada”, afirmó.

También indicó que acudió a la Subalcaldía, pero se le indicó que debe presentar una nota ante la Dirección Distrital de Educación de Sacaba, algo que no logró concretar.

La madre señaló que finalmente decidió retirar a su hijo de la unidad educativa ante la falta de acciones.

Asimismo, cuestionó que al momento del retiro le hayan solicitado presentar una carta indicando que el cambio se debía a motivos laborales, pese a que inicialmente había expuesto los motivos relacionados con la denuncia.

Las autoridades anunciaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer si existen responsabilidades.

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