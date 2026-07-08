Policía y deliverys realizaron operativo por moto robada en el Cordón Ecológico

La creciente inseguridad volvió a generar preocupación en Santa Cruz. Este martes, efectivos de la Policía, personal de Diprove y un grupo de deliverys realizaron un patrullaje en inmediaciones del cordón ecológico luego de recibir una denuncia sobre una motocicleta que fue robada en esa zona.

De acuerdo con el reporte, un testigo alertó que dos personas en situación de calle estaban introduciendo una motocicleta de color negro hacia el interior del cordón ecológico, situación que motivó la intervención de las autoridades.

"Yo logré ver cuando mi pasajera me dijo: 'Mire, están dos personas en situación de calle metiendo una moto'. Yo paré y observé que la estaban ingresando para este sector, pero no se sabe exactamente hacia dónde la llevaron", relató uno de los testigos.

Tras la denuncia, los equipos de búsqueda recorrieron distintos sectores del cordón ecológico con la esperanza de encontrar el motorizado. Sin embargo, hasta el cierre del operativo, la motocicleta no había sido recuperada.

Los repartidores señalaron que manejaban información sobre una motocicleta reportada como robada, aunque no pudieron confirmar si se trataba del mismo vehículo visto por los testigos.

"Había una persona que salió diciendo que la moto la habían metido aquí un tal 'Chila', al sector de la cancha. La Policía debería revisar todo ese lugar para verificar esa información", expresó otro de los testigos.

La Policía informó que las investigaciones continúan para establecer el paradero de la motocicleta e identificar a los responsables del presunto robo.

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