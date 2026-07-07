La Defensoría de la Niñez de Santa Cruz gestiona el retorno de 1 bebé fallecida y 4 menores rescatados en Cochabamba

La Defensoría de la Niñez del municipio de Cochabamba y el Ministerio Público lideran una investigación penal, mientras la Defensoría de la Niñez cruceña realiza las gestiones de traslado de varios menores de edad desde Santa Cruz. El caso cobró notoriedad luego de que una bebé de apenas seis meses de nacida llegara sin signos vitales a un centro médico de la capital cochabambina.

Según los antecedentes policiales, se presume que la pequeña fue transportada desde Puerto Suárez con el objetivo de ser utilizada para generar compasión y recaudar dinero en las calles. Las fuerzas del orden también lograron rescatar a otros cuatro menores que presuntamente iban a ser instrumentalizados para actividades de mendicidad forzada.

Acciones institucionales en Santa Cruz

Ante esta situación, la oficina defensorial cruceña ha tomado cartas en el asunto para precautelar los derechos y la integridad de las víctimas identificadas, según lo que indica Lola Terrazas, directora de la Defensoría de la Niñez en Santa Cruz.

“El trabajo de investigación lo está llevando a cabo la Defensoría de la Niñez del municipio de Cochabamba con el Ministerio Público de ese municipio. Lo que está haciendo nuestra unidad es hacer los informes sociales para el traslado de los menores de edad a su familia o a una familia ampliada aquí dentro de nuestra jurisdicción", indicó Terrazas.

Respecto al destino final de la lactante fallecida, Terrazas complementó que "se están haciendo todas las gestiones porque estamos demorados. Estamos atrasados porque no se ha podido conseguir, por ejemplo, los certificados de nacimiento u otros documentos para hacer todo el procedimiento cuando hay un deceso. Entonces, es la Defensoría de la Niñez que va a asumir esta responsabilidad para trasladarla y darle la cristiana sepultura que corresponde".

Menores bajo resguardo estatal

Las primeras indagaciones biológicas y documentales confirmaron que los niños rescatados no poseen ninguna relación filial con los adultos investigados que los transportaron de manera irregular. Actualmente, los cuatro infantes reciben atención integral en un hogar de acogida temporal, mientras que los restos de la bebé siguen en el IDIF de Cochabamba esperando ser retirados legalmente.

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