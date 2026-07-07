Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA, confirmaron que los restos óseos encontrados hace un mes en contenedores de basura de la zona Brasil, Distrito 4 de El Alto, pertenecían a perros.

La información fue dada a conocer este martes por la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, que anunció el fortalecimiento de la denuncia presentada ante el Ministerio Público para identificar y procesar a los responsables.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, explicó que las muestras fueron remitidas al INLASA con apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Senasag. El informe técnico confirmó que los cráneos, colas y otros restos encontrados durante los operativos correspondían a canes.

“El certificado emitido por el INLASA será incorporado como elemento probatorio dentro de la denuncia presentada ante la Fiscalía”, señaló la autoridad.

Pacheco indicó que existen indicios de que la carne de los animales habría sido extraída presuntamente para su comercialización, situación que representa un riesgo para la salud pública y genera profunda preocupación entre vecinos y autoridades.

En ese sentido, afirmó que la Alcaldía continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades y promover las acciones legales correspondientes por los presuntos delitos de biocidio y atentado contra la salud pública.

El hallazgo ocurrió el pasado 10 de junio, luego de que vecinos de la zona Brasil, en el sector de la Extranca de Río Seco, denunciaran la presencia de restos óseos en un contenedor de basura ubicado en inmediaciones de la Plaza del Dinosaurio.

Tras la denuncia, personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, la Intendencia Municipal y Defensa del Consumidor realizó el levantamiento de las evidencias bajo protocolos sanitarios y dispuso su envío a laboratorio para determinar científicamente su origen.

De forma paralela, la Alcaldía inició una investigación que incluyó la revisión de cámaras de vigilancia y la ejecución de inspecciones preventivas en restaurantes, carnicerías y puestos de venta de alimentos de la zona, con el propósito de descartar riesgos para la población e identificar a los responsables del hecho.

Con la confirmación del INLASA, las autoridades municipales anunciaron que reforzarán las acciones investigativas y judiciales para esclarecer el caso y sancionar a quienes resulten responsables.

El caso ha provocado indignación y alerta, no solo por la crueldad contra los animales, sino también por el posible riesgo sanitario que este tipo de hechos puede representar para la ciudadanía.

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