Atención, Cochabamba: prohíben giros a la izquierda en el Sombrero de Chola

La Alcaldía de Cochabamba implementará controles de circulación vehicular en la intersección de las avenidas América y Melchor Urquidi, en el sector del Sombrero de Chola, con el objetivo de reducir el congestionamiento y mejorar la fluidez del tránsito.

La medida contempla la restricción de giros a la izquierda desde todos los accesos de la rotonda, uno de los puntos de mayor circulación vehicular de la ciudad.

La subalcaldesa de Adela Zamudio, Bianca Molina, informó que la decisión fue asumida tras un proceso de diálogo y socialización con vecinos del sector, quienes participaron en la búsqueda de alternativas para mejorar el tránsito en la zona.

Asimismo, aclaró que el monumento del Sombrero de Chola permanecerá intacto y no será retirado ni modificado, preservando este ícono representativo de Cochabamba.

Por su parte, el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que los controles se realizarán con conos y apoyo de la Guardia Municipal, a fin de evitar los giros a la izquierda de los vehículos que ingresen desde los distintos accesos de la rotonda.

La disposición entrará en vigencia desde las 19:00 y tendrá carácter indefinido mientras se evalúan sus resultados.

De acuerdo con estudios técnicos de Movilidad Urbana, por el sector circulan aproximadamente 4.144 vehículos por hora en horario pico. Además, se identificaron conflictos de circulación por maniobras de giro, estacionamientos y demoras promedio de hasta 272 segundos.

En función de los resultados, el municipio evaluará si la medida mejora la fluidez vehicular o si será necesario considerar, a futuro, una obra de paso a desnivel.

La Alcaldía pidió a los conductores tomar previsiones, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal municipal para evitar congestionamientos y accidentes en la zona.

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