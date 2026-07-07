Felcn destruye fábricas móviles de cocaína en Villa Tunari

En un nuevo golpe contra el narcotráfico, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, FELCN, destruyeron cuatro fábricas móviles dedicadas a la elaboración de pasta base de cocaína en el municipio de Villa Tunari, departamento de Cochabamba.

El operativo se desarrolló en el Sindicato San Sebastián, en el marco del Plan de Operaciones “Operaciones Conjuntas Bolivia Unida”, donde los uniformados realizaron labores de rastrillaje e interdicción.

Durante la intervención, se identificaron estructuras móviles utilizadas para la producción ilícita de droga, además de sustancias químicas, insumos y materiales empleados en el proceso de elaboración de cocaína.

Como resultado, la FELCN procedió a la destrucción e incineración de cuatro fábricas móviles, junto con 580 litros de agua rica, considerada cocaína líquida, además de sustancias químicas líquidas y sólidas.

La acción forma parte de los operativos que buscan frenar la producción y comercialización de sustancias controladas en el Trópico de Cochabamba.

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