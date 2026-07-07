Fatal accidente en Sipe Sipe: motociclista fallece al chocar con un camión

Un motociclista de 44 años perdió la vida la noche del lunes luego de colisionar contra la parte posterior de un camión que se encontraba correctamente estacionado en una vía del municipio de Sipe Sipe, en el departamento de Cochabamba.

El accidente ocurrió cerca de las 20:30 en la calle Vilomilla, a la altura del Módulo Lechero Chinchilla. Tras recibir una llamada de emergencia a través de la Central de Radio Patrullas 110 de Quillacollo, efectivos de la División Accidentes de Tránsito se desplazaron hasta el lugar para atender el hecho.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima conducía una motocicleta marca Taurus en sentido de oeste a este cuando, por causas que aún son investigadas, impactó contra la parte posterior de un camión Ford que estaba estacionado al costado derecho de la vía.

A consecuencia del fuerte impacto, el motociclista falleció de manera instantánea sobre la calzada.

Personal de Tránsito realizó el levantamiento legal del cadáver y lo trasladó a la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se practicará la autopsia de ley. Además, se solicitó un examen de alcoholemia mediante humor vítreo como parte de las investigaciones.

La motocicleta fue remolcada a una posta autorizada, mientras que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente.

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