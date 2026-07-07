Vecinos de la zona 16 de Julio instalan Centro de Monitoreo en El Alto

Los vecinos de la zona 16 de Julio, tercera sección de la ciudad de El Alto, pusieron en funcionamiento un sistema de videovigilancia compuesto por 16 cámaras de seguridad con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la seguridad ciudadana en el sector.

Centro de Monitoreo vecinal

El centro de monitoreo fue instalado en la sede social de la zona y operará de manera coordinada con la Estación Policial Integral (EPI) Alto Lima, desde donde efectivos policiales realizarán la vigilancia permanente de las imágenes y coordinarán la intervención de patrullas ante cualquier hecho sospechoso.

Se explicó que las cámaras fueron distribuidas estratégicamente en los 25 manzanos que conforman el barrio, priorizando las calles con mayor movimiento comercial y alta circulación de personas.

Necesidad de mayor seguridad en la zona

El dirigente señaló que la implementación del sistema adquiere mayor relevancia debido a la proximidad de la festividad patronal de la zona, cuando aumenta significativamente la presencia de comerciantes y visitantes.

Según explicó, cuando se detecte un hecho delictivo o alguna situación irregular, la Policía activará de inmediato el desplazamiento de una patrulla para intervenir.

“Si se observa algún hecho delictivo, inmediatamente se comunica a la patrulla para que intervenga”, indicó.

Los vecinos destacaron que el sistema también permitirá reforzar la vigilancia en inmediaciones de unidades educativas y sectores donde anteriormente se registraban robos, consumo de bebidas alcohólicas y otras conductas que generaban preocupación.

La iniciativa fue impulsada mediante el trabajo conjunto entre la dirigencia vecinal, la Alcaldía de El Alto y la Policía Boliviana, con la expectativa de que este modelo de vigilancia comunitaria pueda replicarse en otras zonas del municipio para fortalecer la lucha contra la delincuencia.

Mira la programación en Red Uno Play