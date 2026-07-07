Egipto, el equipo que sorprende a Argentina: ¿cuántos mundiales jugaron en su historia?

Egipto está escribiendo una de las páginas más importantes de su historia mundialista. El seleccionado africano, que enfrenta a Argentina por los octavos de final del Mundial 2026, llegó a esta instancia en su cuarta participación mundialista y con una campaña que ya es histórica.

La selección egipcia disputó cuatro Copas del Mundo: Italia 1934, Italia 1990, Rusia 2018 y Mundial 2026. FIFA recordó que, antes de esta edición, Egipto había jugado tres Mundiales —1934, 1990 y 2018— y que en 2026 volvió a la máxima cita del fútbol.

Además, el dato que engrandece su legado es que Egipto fue la primera selección africana en disputar una Copa del Mundo, cuando participó en Italia 1934. FIFA también destaca que fue el primer país africano en jugar un Mundial.

Italia 1934: el debut histórico

Egipto debutó en la Copa del Mundo de Italia 1934 y marcó un antes y un después para el fútbol africano y árabe.

Foto EFE

En aquella edición, los “Faraones” enfrentaron a Hungría y cayeron por 4-2. Aunque la participación fue breve, el solo hecho de estar en el torneo convirtió a Egipto en pionero del continente africano en la historia mundialista. FIFA también recuerda aquel partido como uno de los momentos inolvidables del fútbol egipcio, por haber sido la primera aparición de una selección africana y árabe en el Mundial.

Italia 1990: el regreso después de 56 años

La segunda participación de Egipto llegó recién en Italia 1990, 56 años después de su debut.

El regreso tuvo una curiosidad especial: volvió a jugar un Mundial en el mismo país donde había comenzado su historia. En esa edición compartió grupo con Países Bajos, Irlanda e Inglaterra.

Egipto sorprendió en su debut al empatar 1-1 ante Países Bajos, una selección que llegaba con figuras como Ruud Gullit, Marco van Basten, Frank Rijkaard y Ronald Koeman. Luego igualó 0-0 ante Irlanda y llegó con chances a la última fecha, pero perdió 1-0 contra Inglaterra y quedó eliminado.

Rusia 2018: la ilusión de Salah

La tercera aparición fue en Rusia 2018, con Mohamed Salah como gran figura y con el argentino Héctor Cúper como entrenador.

Egipto llegó con expectativas, pero no pudo superar la fase de grupos. En el debut cayó 1-0 ante Uruguay con un gol en los minutos finales. Luego perdió 3-1 frente a Rusia y cerró su participación con una derrota 2-1 ante Arabia Saudita.

Salah, que llegó físicamente condicionado tras la lesión sufrida en la final de la Champions League con Liverpool, marcó dos goles en ese Mundial, pero no alcanzó para evitar la eliminación egipcia.

Foto EFE

Mundial 2026: la mejor campaña de su historia

En el Mundial 2026, Egipto cambió su historia.

Los “Faraones” lograron su primer triunfo mundialista al vencer 3-1 a Nueva Zelanda en la fase de grupos. Reuters recordó que Egipto no había ganado en sus siete partidos mundialistas anteriores, correspondientes a sus participaciones de 1934, 1990 y 2018.

Luego, el equipo liderado por Mohamed Salah superó a Australia en una definición por penales y alcanzó por primera vez una ronda eliminatoria moderna con vida para seguir avanzando. Reuters señaló que Salah transformó su legado con Egipto al conducir al seleccionado a una instancia de eliminación directa histórica.

Egipto tiene contra las cuerdas a Argentina

En octavos de final, Egipto enfrenta a la Selección argentina, vigente campeona del mundo, y está protagonizando una de las grandes sorpresas del torneo.

Reportes en vivo indicaron que Egipto llegó a ponerse 2-0 arriba ante Argentina, con un primer gol de Yasser Ibrahim y otro tanto de Mostafa Zico tras asistencia de Mohamed Salah. The Guardian describió el partido como un cruce lleno de drama, con Egipto defendiendo con orden y golpeando de contra.

El resultado, todavía en desarrollo al momento de esos reportes, ponía a la Albiceleste contra las cuerdas y acercaba a Egipto a una clasificación histórica a cuartos de final.

Data clave

Egipto jugó 4 Mundiales: 1934, 1990, 2018 y 2026.

Fue la primera selección africana en disputar una Copa del Mundo.

Antes de 2026, nunca había ganado un partido mundialista.

En 2026 consiguió su primer triunfo en la historia de los Mundiales.

Con Mohamed Salah como bandera, llegó a octavos y sueña con eliminar a Argentina.

De aquel debut pionero en 1934 a esta campaña histórica en 2026, Egipto pasó de ser una selección de apariciones esporádicas a convertirse en una de las grandes historias del Mundial.

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