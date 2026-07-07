“Todo fue de infarto”: hinchas argentinos sufrieron y celebraron la agónica victoria ante Egipto

Los nervios, la tensión y la emoción se apoderaron de los hinchas de la Selección Argentina que siguieron el encuentro ante Egipto en el cuarto anillo de la avenida Cristo Redentor. Tras el agónico triunfo de la Albiceleste, los fanáticos desataron una celebración cargada de alivio y esperanza.

Durante el partido, los simpatizantes alentaron sin descanso al equipo dirigido por Lionel Scaloni al grito de “¡Argentina, Argentina!”, convencidos de que el apoyo desde las tribunas improvisadas también jugaba su partido.

“Todo el partido fue de infarto, pero nuestra selección jamás nos va a defraudar”, expresó una hincha apenas terminó el compromiso. Aún emocionada, confesó que los minutos finales fueron una verdadera prueba para los seguidores argentinos.

“Estábamos todos temblando, ya no sabíamos cómo ponernos ni cómo mirar”, relató entre sonrisas, recordando la tensión que se vivió antes del gol que selló la victoria.

Otra aficionada describió el momento del tercer tanto como un renacer. “Volví a vivir, a suspirar y a soñar como siempre”, afirmó mientras celebraba junto a su familia el sufrido triunfo de la Albiceleste.

La confianza en el equipo también quedó reflejada en las palabras de otra joven hincha, quien aseguró que el plantel mantiene intacta la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

“Podemos confiar en que vamos a tener la cuarta copa”, sostuvo.

El ambiente de fiesta también dejó espacio para las cábalas. Un aficionado resumió el sentimiento de toda la parcialidad argentina: “Eso es el Mundial, sufrir y sufrir. Fue un partido difícil y cerrado, pero ganamos gracias a Dios”. A su lado, su esposa presentó a “Pirulo”, el cachorro de la familia, al que consideran su amuleto de la suerte para acompañar a la selección en cada partido.

Con el pitazo final, el sufrimiento dio paso a los abrazos, los cánticos y la esperanza de seguir avanzando en el Mundial, reafirmando que la pasión por la Albiceleste se vive con el corazón en la mano hasta el último minuto.

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