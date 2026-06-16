A horas del debut, Messi lanzó un mensaje que emocionó a los hinchas argentinos

La Selección de Argentina ultima detalles para su estreno en la Copa del Mundo 2026. El combinado dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este martes a la selección de Argelia por el Grupo J, en un encuentro que marcará el inicio de un nuevo desafío para la Albiceleste.

Tras el último entrenamiento realizado en Kansas, el capitán argentino, Lionel Messi, compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

A través de sus redes sociales publicó una fotografía de todo el plantel reunido durante la práctica acompañada por una sola palabra: “Juntos”, junto a un emoji de la bandera argentina.

Foto: Redes sociales Lionel Messi

La publicación fue interpretada como una muestra de unión y compromiso de cara al debut mundialista, en lo que será la sexta participación de Messi en una Copa del Mundo, un hecho histórico para el astro argentino.

Durante la práctica de este lunes, el capitán trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros y todo apunta a que será titular frente al conjunto argelino. Además, el encuentro podría significar un nuevo hito en su carrera, ya que está cerca de alcanzar los 200 partidos con la selección absoluta.

Mira la programación en Red Uno Play