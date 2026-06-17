TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

¿Messi estará de titular? Scaloni confirma alineaciones para el debut de Argentina ante Argelia

La selección argentina definió su alineación titular para enfrentar a Argelia en su estreno mundialista, con una formación que combina experiencia, equilibrio y variantes ofensivas para buscar un comienzo con victoria.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/06/2026 20:36

Agregar Reduno en
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Argentina ya tiene equipo confirmado para su debut ante Argelia en el Mundial 2026. Lionel Messi comandará el ataque albiceleste en un once que combina experiencia y juventud para buscar los primeros tres puntos del Grupo J.

La expectativa es alta entre los hinchas argentinos, que esperan un estreno exitoso en la Copa del Mundo. Con Messi como principal figura y una base consolidada de jugadores que vienen siendo protagonistas en los últimos años, la Albiceleste buscará imponer condiciones desde el primer minuto frente a una Argelia que intentará dar la sorpresa.

Formación de Argentina:

  • Emiliano Martínez
  • Gonzalo Montiel
  • Lisandro Martínez
  • Facundo Medina
  • Rodrigo De Paul
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD