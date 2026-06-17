¿Messi estará de titular? Scaloni confirma alineaciones para el debut de Argentina ante Argelia

Argentina ya tiene equipo confirmado para su debut ante Argelia en el Mundial 2026. Lionel Messi comandará el ataque albiceleste en un once que combina experiencia y juventud para buscar los primeros tres puntos del Grupo J.

La expectativa es alta entre los hinchas argentinos, que esperan un estreno exitoso en la Copa del Mundo. Con Messi como principal figura y una base consolidada de jugadores que vienen siendo protagonistas en los últimos años, la Albiceleste buscará imponer condiciones desde el primer minuto frente a una Argelia que intentará dar la sorpresa.

Formación de Argentina:

Emiliano Martínez

Gonzalo Montiel

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

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